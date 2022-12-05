李進勇專程頒發當選證書 饒慶鈴：覺得肩上責任更重
台東縣長饒慶鈴連任成功，中央選委會主委李進勇今天專程到台東頒發當選證書恭賀；饒慶鈴感謝大家的支持與努力，覺得自己肩上責任更重，未來會帶領縣府團隊繼續向前。
在副縣長王志輝、縣府民政處長鍾青柏、縣選委會代理主委賴順賢等人陪同下，李進勇頒贈當選證書給饒慶鈴，並恭賀在非常激烈的選戰中獲得連任；李進勇指感受到台東這幾年發展相當進步，相信未來會展現更不同風貌。
饒慶鈴感謝李進勇專程到台東將全國第一張縣市長選證書頒發給她，備感榮幸。她說，接下當選證書的同時，也覺得自己肩上責任更重了，要用更加倍的努力，讓台東與眾不同，持續幸福與健康。
饒慶鈴表示，激烈選戰已結束，感謝台東鄉親給予支持，為了地方建設進步，希望大家摒棄選舉時的不愉快，共同為台東的建設和發展努力，她會在過去4年所打下的基礎下，繼續帶領縣府團隊打拚，營造一個幸福的國際城市，建設美好的新台東，提供縣民更好的生活。
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