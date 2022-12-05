小內閣人事 蔣萬安再提燜飯說：等久一點才會香

台北市長當選人蔣萬安今天再被問及小內閣人事時，又以「燜飯說」表示，飯煮好後要等久一點，掀蓋後才會香；現任市長柯文哲則表示，局長們都很優秀，但要看他們意願。

柯文哲與蔣萬安今天上午在台北市政府進行台北市政交流暨交接討論會。會後聯訪時蔣萬安再被問及市府團隊人事何時底定，以及競總總幹事林奕華、北市議員王浩、前北市副市長歐晉德、前高雄市副市長李四川接副市長的傳聞。

蔣萬安重申，他的用人原則就是專業、品格、用人唯才，人事案會等適當時機跟外界報告；而柯文哲過去8年的經驗是推動市政的助力，希望他擔任施政上永久的顧問。

蔣萬安並再以「燜飯說」回應小內閣議題，說煮飯過程不能把鍋蓋一直掀開，飯煮好後等久一點，鍋蓋掀開飯才會香。蔣萬安上次用這個譬喻，是在參選時接受專訪，被問要不要辭立委時。

媒體追問交通局、都發局、工務局3局處的局長傳出將留任。蔣萬安說徵詢人才過程會聽取各方意見，不管在地方、中央還是其他縣市，有好人才都會極力去徵詢，希望組建廉能、效率、服務型政府，還要有溫度跟同理心。

柯文哲則說，每個局長都很優秀，但要看他們個人意願。

此外，媒體問蔣萬安有無信心解決市政難題，包含大巨蛋、台北市音樂與圖書中心經費問題等。

蔣萬安說，大巨蛋確保安全第一，也會積極跟中央溝通協調，先前市府預估如果明年6月試營運、最快9月就能啟用，他也會積極落實承諾，上任後一年內啟用大巨蛋 。

柯文哲則表示，音圖要花多少錢他沒意見，但多少錢要一次講清楚；至於大巨蛋，他笑說「考驗新市長智慧」。

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