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謝國樑公布小內閣 馬仲豪將接任基隆環保局長

中央社／ 基隆5日電

基隆市長當選人謝國樑今天公布「小內閣」，邀請馬仲豪任環保局長。謝國樑說，馬仲豪是基隆女婿，相信他能運用科技管理經驗，推動北北基環保同步政策，讓市民感受全新城市風貌。

謝國樑透過新聞稿指出，馬仲豪是英國倫敦大學全球治理與倫理碩士、英國雷丁大學國際關係碩士，曾任華碩集團亞旭電腦行銷部經理暨企業發言人，也曾協助鴻海創辦人郭台銘參加國民黨總統初選，由馬仲豪擔任環保局長，將能憑藉所長，運用過往深耕科技業經驗，與跨部門溝通協調能力，打造具有科技智慧的環保團隊。

馬仲豪表示，很高興加入市府團隊，在科技產業工作多年，過去服務的企業特別重視環境永續、綠色製造與企業社會責任的重要，希望將業界的實務經驗貢獻家鄉，讓基隆的環境保護可以更有愛、更智慧、更節能，他有信心運用科技加強環境保護，為市民打造更清潔、永續的環境，提升生活品質。

謝國樑說，環保局對市民深具重要意義，緊盯協和電廠環境評估進度和守護基隆的環境生態，都需要馬仲豪跨部門溝通協調、政策行銷與危機處理的專業能力。現年36歲的馬仲豪年輕有衝勁，對於落實企業社會責任與推動永續發展目標有實務經驗，相信一定能憑藉所長，將基隆打造成為亞洲最有愛的城市。

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