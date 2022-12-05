與蔣萬安市政交接 柯文哲點名淨零碳排與財政紀律

台北市長柯文哲與下任市長當選人蔣萬安，今天進行市政交接討論會。蔣萬安表示，會與柯市府建立暢通管道，了解大型活動及各局處業務、市政狀況，還邀請柯文哲一起跨年。

柯文哲與蔣萬安今天上午在台北市政府進行台北市政交流暨交接討論會並互贈禮物，柯文哲送的是北市府出版的社會住宅叢書，蔣萬安則送兩套音樂會套票，希望柯文哲與妻子陳佩琪、還有柯爸柯媽一起來場音樂約會、輕鬆一下。

柯文哲致詞時表示，今天交接分為府級跟局處兩部分，府級有24個長官直接列管項目，蔣團隊只要指定每個案子的PM，就會安排專案小組報告；局處方面，都有追蹤管理系統，目前進行中的項目是交接重點，會請副市長彭振聲排行程表，讓局處自己去對接，若是府級長官想一併了解，直接按時間地點去聽就行。

柯文哲表示，要特別交代的是2050淨零碳排，實行大綱各局處都訂好了，重點是要執行，為了與世界接軌，這是下任市府重要工作。

柯文哲說「最困難的是財政紀律啦，要有很大意志力」，北市府這8年來還債新台幣570億元、處理掉227億元勞健保爭議款，內部基金也減債約100億元，目前台北市財政狀況很好，而欠債要還、利息要繳，且今年因美國升息，財政局報告明年利息可能超過9億元，還是要注意。

柯文哲並表示，大巨蛋、社子島、大灣北段、空總、建國啤酒廠，這5個案子卡在中央要處理，並勉勵蔣萬安，只要以「要留什麼樣的台灣給下一代」並努力去做就好。

蔣萬安則說，會跟柯市府建立暢通溝通窗口，之後會就各局處業務屬性作通盤檢討，並掌握進度跟重大政策推動狀況，以輕重緩急擬定對應，且他一上任就會接連遇到跨年、春節、台北燈節、台灣燈會在台北等大型活動，治安、交通、垃圾清運等攸關民眾生活，他非常重視，會積極跟市府了解整體規劃。

蔣萬安並指出，跨年及燈節等活動，以韓國梨泰院踩踏死傷事件為鑑，相關人流管控、動線、大眾運輸等要了解跟準備；也會請柯市府將重大工程招標不順、都更瓶頸、科技園區招商績效、內湖交通、大巨蛋後續等的資料準備好，來討論完整因應。

蔣萬安說，未來柯市府的好政策會延續跟滾動式檢討，柯文哲也會是施政上的顧問，會藉由經驗交流，並邀請柯文哲一起在跨年晚會上倒數，見證北市挺過疫情、迎接新年的一刻，不過柯文哲則在聯訪時表示，他如果不是當市長根本就不會去跨年、是在家讀書或睡覺，笑說「盡量不要找我」。

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