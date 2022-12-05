輕度智障男當選新竹市里長 王浩宇讚：腳踏實地

今年民進黨在九合一選舉中嘗到了創黨以來最大的挫敗，其中一個被黨內外普遍認定的敗選原因是年輕人不再「唯綠是投」。蔡英文總統昨天召開選後首場高層檢討會議，會中再把中國大陸威逼台灣一事拿出來討論，如果昨天的敗選會議討論主軸仍在兩岸，蔡總統顯然沒有認清此次敗選的真正原因。

2022-12-05 05:50