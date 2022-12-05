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輕度智障男當選新竹市里長 王浩宇讚：腳踏實地

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹市東區復興里里長當選人黃建廷，雖患有輕度智能障礙，卻不減他想服務里民的決心，他也在此次九合一選舉中順利當選。 圖擷自黃建廷臉書
新竹市東區復興里里長當選人黃建廷，雖患有輕度智能障礙，卻不減他想服務里民的決心，他也在此次九合一選舉中順利當選。 圖擷自黃建廷臉書

2022九合一大選中，除了各縣市首長和議員，還有許多在地方服務的里長當選人也值得關注。新竹市東區復興里里長當選人黃建廷，雖領有身心障礙手冊，卻靠著積極掃街拜票，順利當選，讓民進黨前議員王浩宇也特地發文稱讚。

王浩宇昨（4）日在臉書發文分享，「新竹市復興里長當選人黃建廷，雖然是輕度智能障礙，但腳踏實地掃街拜票，這次順利當選。」文中提及的新任里長黃建廷，履歷其實相當豐富，不僅曾任新竹市議員劉崇顯的助理，也曾在農委會林業試驗所擔任約用助理，他此次參選的政見包含環境衛生、社區安全、爭取福利和社區互動等。選舉結果出爐，黃建廷最終以1,469票、54.21%得票率勝選。

黃建廷的選舉公報中提及，他會推動復興里的環境衛生、交通安全和里民活動等，積極翻轉復興里。圖擷自選舉公報
黃建廷的選舉公報中提及，他會推動復興里的環境衛生、交通安全和里民活動等，積極翻轉復興里。圖擷自選舉公報

黃建廷事後也在臉書發表勝選感言，感謝父母陪伴他四處掃街拜票，還有三位姊姊和他一起討論文宣內容和設計，最後他感謝里民的支持，稱當選即是責任承擔的開始，他會繼續努力。

2022大選 王浩宇

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