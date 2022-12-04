快訊

26歲軍人拉肚子持續2個月 醫揪元凶嚇壞：20多年沒見它蹤跡了

警所長涉不當交往拔官！游淑慧嘆：公務員行為規範都雙標 這人還升官

謝國樑小內閣名單 張淵翔接任基隆市政府民政處長

中央社／ 基隆4日電

基隆市長當選人謝國樑今天公布第4名市府「小內閣」名單，前基隆市議員張淵翔將接任基隆市政府民政處長。謝國樑表示，張淵翔曾擔任里長與議員，有豐富民政相關經驗。

謝國樑透過新聞稿表示，張淵翔是國立台灣海洋大學航運管理研究所碩士，曾擔任基隆市中正區長潭里里長、基隆市議員與國際青年商會世界總會常務副主席，也很關心原住民族，對原住民語及多國語言朗朗上口，非常接地氣。

謝國樑說，民政處與民眾生活起居息息相關，基隆各鄰里基層民政人員平時要傳達政令，或反映鄰里公共環境美化，相信由具親和力的張淵翔接任民政處長，能讓市民與市府關係零距離。

張淵翔表示，未來自己與謝國樑的市政團隊要讓基隆市政大步向前，讓市民感受基隆成為一個有愛的城市。

2022大選 基隆市選舉 謝國樑 張淵翔

延伸閱讀

整理包／12月上路新制一次看！戶外口罩解禁、北市禁塑膠杯 犯這交通規定最重罰2萬4千元

還是想回基隆奉獻！許效舜想約謝國樑聊這些事

前立委林麗蟬接基隆綜發處長 謝國樑：當市民溝通橋梁

韓家軍林鼎超接產發處長 謝國樑：助基隆創造就業

相關新聞

冷眼集／三大隱憂 柯文哲總統路迢迢

民眾黨主席柯文哲早已表態參選二○二四總統，原本希望藉由這次九合一選舉，替自己參選總統鋪路，未料，民眾黨選情不佳，唯一當選...

敗選遭派系圍剿 英系：有人帶風向昭然若揭

選戰落幕，民進黨兵敗如山倒，英系成黨內檢討眾矢之的，眾人圍剿下，英系人士認為，這無疑是有人在帶風向，動機「昭然若揭」，不...

民眾黨選情慘 柯文哲要地方黨部檢討

九合一地方選舉，被視為二○二四總統選舉前哨戰，民眾黨共獲得一席縣市長、十四席議員，成績不如預期，議員總得票數還不如二○二...

高虹安涉詐領案 選後首波偵查

民眾黨新竹市長當選人高虹安選前遭檢舉詐領助理費，調查局本月一日約談高虹安立委辦公室前行政主任黃惠玟到案，追查高虹安有無「...

嘉縣議長之爭 「黃家班」受關注

嘉義縣下屆縣議員共37席，民進黨拿下18席，國民黨8席，無黨籍11席，藍綠陣營及無黨籍3股勢力都未過半，但綠營結合部分無...

宜蘭正副議長選舉 民進黨傳藍綠配？

宜蘭縣議長張建榮從政逾40載，今年交棒兒子張勝德，國民黨團推張勝德與無黨籍陳漢鍾搭配，角逐正副議長，引爆綠營緊張；民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。