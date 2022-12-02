陳紫渝開放IG帳號！粉絲數一夜暴增十倍 吸5.7萬人追蹤

新北市永和區永福里里長當選人陳紫渝因外貌姣好擁有大批粉絲仰慕，其臉書粉專按讚人數高達13萬人，她1日也開放社群軟體Instagram帳號，粉絲數在一天內暴增十倍，目前追蹤人數已累積5.7萬人，也吸引許多粉絲留言。

陳紫渝開放IG前大約千名粉絲，開放後粉絲數每分鐘不斷增加，1日22時有5200多人追蹤，2日上午10時左右粉絲數則報衝到5.7萬人，一天內粉絲數暴增十倍。

目前陳紫渝IG頁面只有九篇貼文，許多粉絲到貼文下留言「老婆，妳怎麼背著我偷偷開了一個帳號」、「給各位介紹一下，這是我婆」、「為了你搬去永福里了」、「你養狗，我養你」、「太漂亮了」、「愛妳唷」、「老婆又在跟狗玩了，今天還是我煮飯吧婆」。

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