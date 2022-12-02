高雄感恩茶會 柯志恩：2024年立委拚3席

國民黨柯志恩參選高雄市長失利，強調會深耕南台灣，讓支持者寄予期待。黨主席朱立倫昨天到高雄出席感恩茶會，他說，此次在南部辛苦打拚的人都是英雄，柯志恩喊出藍軍在2024高雄立委選舉要攻2至3席，下屆市長才有機會。朱立倫昨未鬆口藍營高雄議長人選，副議長陸淑美代表藍營爭取大位呼聲高，不排除與無黨議員搭檔出擊。

朱立倫以「最強母雞」形容柯志恩，他說，雖未贏得市長，卻保住高雄市議會最大黨地位。朱也說，國民黨對不起南部、對不起高雄，要從即刻起改變；所有在南部辛苦打拚的同志都是英雄，柯志恩及台南市長候選人謝龍介會續留地方打拚，國民黨跟大家站在一起。

柯志恩說，她從2020年高雄市長補選藍軍得票率25%一路往上走，很欣慰能為國民黨守住議會，接下來正副議長改選要繼續加油，2024年至少要攻2、3席立委，市長才有機會，她看好多名議員有實力，可以放手一搏。

高雄市議會月底改選正副議長，昨天有14名議員出席國民黨高雄市黨部茶會。陸淑美說，綠喊市長破百萬票、議會席次過半，藍營老將、新人審慎應戰，所幸國民黨議員很優質，最後攻下29席，雖然席次沒過半，她有決心繼續打仗，透露出更上一層樓鬥志。

國民黨高雄市黨部主委許福明說，國民黨正全力爭取無黨盟友支持，會以各種合作方式守住議會，不排除合推正副議長。無黨聯盟總召朱信強說，藍綠兩黨很多人來登門拜訪，「他們急我們不急」，會不會有人搭配副議長位置尚不得而知，4名無黨籍議員想法一致，將團結合作。

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