快訊

曾與林書豪同隊！PLG／鋼鐵人拚開胡 簽下哈佛小子NBA前隊友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會輸不意外？黃暐瀚7月神預言陳時中得票率 勸他「學1人就贏」遭無視

聯合新聞網／ 綜合報導
資深媒體人黃暐瀚7月就說中陳時中得票率，直言對陳時中落選毫不意外。圖／聯合報系資料照片
資深媒體人黃暐瀚7月就說中陳時中得票率，直言對陳時中落選毫不意外。圖／聯合報系資料照片

九合一大選落幕，台北市長一戰由國民黨蔣萬安以42.29%的得票率拿下，民進黨陳時中則獲得31.93％得票率，恰好印驗了資深媒體人黃暐瀚的預測，他在今年7月時就曾發文勸陳時中向前總統陳水扁學習，穩住綠營基本盤，再等藍營自己分裂，才有可能拿下35％，否則只會有30％，結果陳時中回應要走「阿中模式」，他無奈道，「會輸，真的不意外」。

黃暐瀚昨（11月30日）在臉書發文分享，一名網友私訊他，稱讚他7月時對台北市長選戰的推論相當神準，當時他預言陳時中會有30%，但得超過35%才能贏，而陳時中的實際得票率為31.93％，與其預測相差無幾。

黃暐瀚7月時在臉書發文，他認為陳時中是繼陳水扁之後，民進黨距離台北市長最近的一次，勝敗的關鍵在於陳時中像陳水扁還是姚文智，「學阿扁，就贏！像阿智，就輸」。他在文中直言，阿扁當年勝選全靠穩住基本盤，等藍營分裂，因此勸陳時中先穩住民進黨支持者來保住35％。

然而黃暐瀚回顧過去半年陳時中的言行，發現陳時中連學阿扁都不肯，堅持走自己的「阿中模式」，不管是穿皮鞋騎車、路口拜票、拍馬桶廣告惹議，都是把自己往台北市長之位越推越遠，讓他感嘆，「會輸，真的不意外」。

2022大選 陳時中 陳水扁 姚文智 得票率 蔣萬安 選情評論

延伸閱讀

他挖出歷任台北市長背景 驚見「1經歷」唯獨蔣萬安沒有

市場阿婆喊「囂張沒有落魄久！」 謝金河直指民進黨慘敗關鍵

台北12選區票數分布曝⋯不只陳時中僅拿1區 「萬華區」也讓鄉民看傻了

派陳時中選北市「不一定要當選」？ 林士峰揭民進黨真實考量

相關新聞

會輸不意外？黃暐瀚7月神預言陳時中得票率 勸他「學1人就贏」遭無視

九合一大選落幕，台北市長一戰由國民黨蔣萬安以42.29%的得票率拿下，民進黨陳時中則獲得31.93％得票率，恰好印驗了資深媒體人黃暐瀚的預測，他早在今年7月時就曾發文勸陳時中向前總統陳水扁學習，穩住綠營基本盤，再等藍營自己分裂，才有可能拿下35％，否則只會有30％，結果陳時中回應要走「阿中模式」，他無奈道，「會輸，真的不意外」。

電視台自行計票亂象 NCC：若違反事實查證 最高罰200萬

每年選舉總是會發生電視台自行計票瑕疵問題，立法院交通委員會今日質詢時，要求NCC（國家通訊傳播委員會）必須盡快釐清電視台...

影／朱立倫南下感謝柯志恩 藍營團結大喊加油

九合一選舉大勝後，國民黨主席朱立倫今天上午到高雄舉辦感恩茶會。朱立倫表示，他最感謝國民黨艱困選區嘉義縣、台南市、屏東市、...

朱立倫悼江澤民「一個世紀的結束」不鬆口柯志恩下一步

九合一大選落幕，國民黨主席朱立倫今天參加高雄感恩茶會，朱立倫對於中國大陸前國家主席江澤民逝世表達哀悼之意，認為「這是一個...

蘇質疑計票 周春米怒批不要用錯誤假訊息操弄、撕裂屏東

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，對當天投開票計票認為疑點重重，聲請司法救濟；屏東縣長當選人周春米今發五點聲明，...

新科議員黃瀞瑩：民眾黨首次投入地方選舉 配票困難

台灣民眾黨新科議員黃瀞瑩今上午接受「POP撞新聞」主持人平秀琳專訪，坦言這是黨內首次地方選舉，配票困難，民眾黨若要甩掉第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。