會輸不意外？黃暐瀚7月神預言陳時中得票率 勸他「學1人就贏」遭無視

九合一大選落幕，台北市長一戰由國民黨蔣萬安以42.29%的得票率拿下，民進黨陳時中則獲得31.93％得票率，恰好印驗了資深媒體人黃暐瀚的預測，他在今年7月時就曾發文勸陳時中向前總統陳水扁學習，穩住綠營基本盤，再等藍營自己分裂，才有可能拿下35％，否則只會有30％，結果陳時中回應要走「阿中模式」，他無奈道，「會輸，真的不意外」。

黃暐瀚昨（11月30日）在臉書發文分享，一名網友私訊他，稱讚他7月時對台北市長選戰的推論相當神準，當時他預言陳時中會有30%，但得超過35%才能贏，而陳時中的實際得票率為31.93％，與其預測相差無幾。

黃暐瀚7月時在臉書發文，他認為陳時中是繼陳水扁之後，民進黨距離台北市長最近的一次，勝敗的關鍵在於陳時中像陳水扁還是姚文智，「學阿扁，就贏！像阿智，就輸」。他在文中直言，阿扁當年勝選全靠穩住基本盤，等藍營分裂，因此勸陳時中先穩住民進黨支持者來保住35％。

然而黃暐瀚回顧過去半年陳時中的言行，發現陳時中連學阿扁都不肯，堅持走自己的「阿中模式」，不管是穿皮鞋騎車、路口拜票、拍馬桶廣告惹議，都是把自己往台北市長之位越推越遠，讓他感嘆，「會輸，真的不意外」。

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