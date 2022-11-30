民進黨成台南市議會最大黨 黃偉哲：議長改選務求圓滿

民進黨在本次台南市議員選舉取得28席，成為台南市議會最大黨，民進黨台南市新當選議員今天正式成立第四屆台南市議會民進黨黨團，會議中由李宗翰議員推舉出新任黨團總召人選，黨團成員一致通過由市議員林志展擔任後，交接指派陳秋宏擔任副召集人、蔡筱薇擔任幹事長，並強調民進黨將承擔起議會改革的責任，與各黨團充分溝通，讓新民意凝聚台南的共識。

民進黨黨團新任總召林志展表示，新民意賦予民進黨「議會最大黨」的重責大任，就是期許民進黨主導議會改革、發揮監督力量，以增進市民福祉。因此，對於新任正副議長的產生，民進黨有責無旁貸的義務，透過黨團自主的民主程序，與各黨團充分溝通，以凝聚共識。

台南市長黃偉哲特別感謝劉米山總召，以及原任黨團成員的監督與協助。新民意將帶來新氣象，民主進步黨是台南市的執政黨，有責任也有義務，凝聚台南共識，成為新議會的主導力量。因此，在黨團自主的原則下，期許新任黨團，就新議會正副議長的改選，與各黨派協商，包括無黨籍議員與郭信良議長在內，務求圓滿和諧，讓府會共同謀求市民的福祉。

黃偉哲在會中也以未來民進黨黨主席補選為例，他表示民主的程序還是要走，但是共識凝聚也是必要的，民進黨無論在中央或地方都沒有分裂的本錢，一定需要更加團結承擔新民意新氣象。

會中決議，自即日起接受正副議長參選登記，至12月5日星期一中午12點截止，如有兩組以上登記人選，即可進入協調階段，若無法完成協調則在12月7日星期三進行正副議長人選表決。 台南市議會民進黨團今推選新總召林志展（右），原總召劉米山（左）完成交接。記者吳淑玲／攝影

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