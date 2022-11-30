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曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

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曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳其邁兩度鞠躬，表示沒有徹底檢討，就沒有下一次選舉。圖／取自民進黨直播
陳其邁兩度鞠躬，表示沒有徹底檢討，就沒有下一次選舉。圖／取自民進黨直播

民進黨中常會今天推舉出高雄市長陳其邁擔任代理黨主席。陳其邁在會後發表談話表示，代理期間有3項重要工作，一是徹底檢討，選舉輸了就是輸了，二是未來嘉義市長選舉和台北市立委補選，三是公正辦理黨主席補選，估將在明年1月中完成。

陳其邁指出，臨危授命擔任代理黨主席，首先要徹底檢討，深刻檢討了解民進黨哪裡做得不夠好，不僅從候選人、競選團隊，到從政或各方方面面，都要清楚人民已經表達非常清楚的態度，要謙虛、謙卑的面對民意。今天中常會也通過由桃園市長鄭文燦擔任檢討小組召集人，將針對各項要檢討改進的地方，也會到各縣市辦座談會。

陳其邁說，第二個任務是，即將面對嘉義市長選舉，以及台北市立委補選，今天常會也做出決議，希望未來大家團結一致，協助民進黨嘉義市長候選人李俊俋，以及未來台北市立委補選，大家合作全力助選；第三個任務，是主持黨主席補選工作，持續推動黨務，預計1月中完成補選，將公正辦理選務，產生下一任黨主席。至於自己是否參加補選，陳明確表示，不會。

陳其邁說，今天是民主運動人士黃信介逝世日子，今天中常會大家特別感念他提攜後輩、團結民進黨，讓民進黨在黨外不斷茁壯，今天面對選舉敗選，在懷念黃信介的同時，需要深化民進黨改革、貼近民意，民進黨還有很多努力的空間，不要因為一場戰役而輸掉整場戰爭，相信面對變局，民進黨深刻了解身為執政黨所需要負起的責任。

陳其邁最後表示，民進黨選得不好，要深深一鞠躬，感謝所有選民，在這次給民進黨反省的機會，民進黨會深刻的檢討，謙虛地面對民意。隨後陳其邁走下發言台，對著媒體鏡頭兩度深深鞠躬。

2022大選 民進黨 陳其邁

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