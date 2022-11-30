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為敗戰負責 苗栗縣前縣長劉政鴻請辭國民黨縣黨部主委

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國民黨提名謝福弘在苗栗縣長選舉落敗，前縣長劉政鴻請辭縣黨部主委。圖／本報資料照片
國民黨提名謝福弘在苗栗縣長選舉落敗，前縣長劉政鴻請辭縣黨部主委。圖／本報資料照片

國民黨提名謝福弘在苗栗縣長選舉落敗，縣黨部主委前縣長劉政鴻今天受訪時證實，他於11月26日投開票當天晚上8點向國黨民黨秘書長黃健庭請辭，強調為敗戰負責、沒有眷戀。

下屆苗栗縣長選舉結果，無黨籍當選人鍾東錦12萬4603票，民進黨落選人徐定禎9萬1260票，時代力量落選人宋國鼎3萬9347票，謝福弘3萬2026票，5名參選人中落居第4，得票率僅10.96%，創國民黨史上最低。

鍾東錦因違紀參選，遭國民黨開除黨籍，今年7月17日被卸任主委，劉政鴻臨危受命上任主委，也是謝福弘選縣長的主要操盤手，11月26日下午4點投票結束，劉政鴻在競選總部觀看開票，謝福弘票數一路落後，且被拉開差距，劉政鴻心情沉重。

劉政鴻今天受訪時，證實11月26日晚上8點就已口頭向黃健庭請辭，後續黨中央要如何處理？他並沒有過問，劉政鴻表示，他要為敗戰負責、沒有眷戀，也留給黨部9名黨工3個月的薪水，黨中央有緩衝期間，可以處理後續接任主委等問題。

一名苗栗政壇人士分析，謝福弘慘輸是非戰之罪，大環境討厭民進黨是最大黨，謝福弘起步較慢，且知名度不夠，鍾東錦備戰2年，4大公投開了百場說明會，也立下戰功，棄保效應大爆發，因此謝福弘支持度，無法忠實反映在得票數。

此外，鍾東錦勝選後，念茲在茲仍是「忠貞藍營大兵」，認為國民黨跳過地方黨部及初選提名謝福弘，程序有疑義，還在打確定黨籍訴訟，加上縣長徐耀昌、立委陳超明等人，仍保有國民黨籍，將來新任主委影響2024年立委選舉提名，各方勢力還有一番較勁。

國民黨提名謝福弘在苗栗縣長選舉落敗，前縣長劉政鴻（中）11月26日在縣黨部看開票，臉色相當沉重，晚上8點請辭縣黨部主委。圖／本報資料照片
國民黨提名謝福弘在苗栗縣長選舉落敗，前縣長劉政鴻（中）11月26日在縣黨部看開票，臉色相當沉重，晚上8點請辭縣黨部主委。圖／本報資料照片

2022大選 苗栗縣選舉 謝福弘 劉政鴻 鍾東錦

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