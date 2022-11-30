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面對敗選後職務去留有何想法？薛瑞元：我怎麽會有想法

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
面對衛福部長職位去留有何想法的提問？薛瑞元今說，「我怎麽會有想法。」記者沈能元／攝影
面對衛福部長職位去留有何想法的提問？薛瑞元今說，「我怎麽會有想法。」記者沈能元／攝影

九合一選舉民進黨大敗，行政院內閣恐進行改組，關於衛福部長職位去留的想法？以及面對選舉戰犯問題，薛瑞元今說，「我怎麼會有想法（職位去留）」而戰犯問題之前已經回答過了，「狀況不是自己來認定。」

此外，九合一選舉日確診者無法投票，監察院今表示，中選會公布選務防疫規範，針對尚未解封的確診者不得進入投票所投票，也無替代方案且有罰責，究竟有無牴觸憲法？監察委員紀惠容、葉大華申請自動調查。

關於監察委員認為，中選會公布的，影響確診者投票權益，並提出自動調查。衛福部長薛瑞元今參與「康健雜誌第四屆CHR健康企業公民頒獎典禮」活動前受訪。

薛瑞元說，這件事分為兩個方面，一是衛福部規範，確診者不能出門，這是有所依據，大法官釋憲也談過這件事；二是中選會，因確診者不能出門，所以不能投票，這是中選會的職權範圍，調查目標應是中選會的部分，為何不能出門，就不能投票？是否有影響確診者權益的問題。面對調查，衛福部會與中選會密切合作。

2022大選 九合一選舉 薛瑞元

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