親綠粉專喊不幫嘉市長選戰 藍、綠候選人都回應了

民進黨九合一大選縣市長大敗，綠營內部有人歸咎側翼網軍到處出征，親綠臉書粉專「只是堵藍」發文反嗆，「嘉義市長選戰全部義勇軍都別幫忙」。對此，國民黨市長黃敏惠說，選舉要用正派善良的力量；民進黨候選人李俊俋說，本來就不靠網軍，不評論是否對空戰有影響。

黃敏惠今於議會定期會受訪表示，選舉要開大門、走大路，用正派善良的力量來讓民眾了解，而民主聖地，希望是不分顏色，做對的事情、讓城市更好，才是最重要的基礎。

對於親綠粉專喊話別幫選舉，李俊俋說，沒有任何評論，對於有人要檢討側翼也沒評論，因自己從來就沒有網路部隊，唯一發聲管道就是臉書，「本來就不靠網軍，靠自己努力、靠想法接近的人和對嘉市關心的人共同努力，問我這個不是很奇怪嗎？」

李俊俋也說，現在就照自己步調專心選舉，重點還是每天走基層，讓民眾更知道他理念，並告訴大家嘉義市真的出問題了、問題該如何解決。 民進黨嘉義市長候選人李俊俋（中）表示選舉從沒靠網軍。圖／李俊俋競選總部提供

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