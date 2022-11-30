親綠粉專喊不幫嘉市長選戰 藍、綠候選人都回應了
民進黨九合一大選縣市長大敗，綠營內部有人歸咎側翼網軍到處出征，親綠臉書粉專「只是堵藍」發文反嗆，「嘉義市長選戰全部義勇軍都別幫忙」。對此，國民黨市長黃敏惠說，選舉要用正派善良的力量；民進黨候選人李俊俋說，本來就不靠網軍，不評論是否對空戰有影響。
黃敏惠今於議會定期會受訪表示，選舉要開大門、走大路，用正派善良的力量來讓民眾了解，而民主聖地，希望是不分顏色，做對的事情、讓城市更好，才是最重要的基礎。
對於親綠粉專喊話別幫選舉，李俊俋說，沒有任何評論，對於有人要檢討側翼也沒評論，因自己從來就沒有網路部隊，唯一發聲管道就是臉書，「本來就不靠網軍，靠自己努力、靠想法接近的人和對嘉市關心的人共同努力，問我這個不是很奇怪嗎？」
李俊俋也說，現在就照自己步調專心選舉，重點還是每天走基層，讓民眾更知道他理念，並告訴大家嘉義市真的出問題了、問題該如何解決。
延伸閱讀
▪【選戰數據】政黨版圖變化、地方勢力消長 看圖表迅速掌握新局
▪【選後分析】勝選關鍵為何？敗選戰犯是誰？看選戰門道
▪【當選名單】你家村里長換人了嗎？未來4年厝邊大小事都找他
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言