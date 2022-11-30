高嘉瑜喊抓戰犯！2024選立委披綠袍生波？學者：要修補關係

image source：FB/高嘉瑜

文/陳宣懿

今年九合一大選投票日當天，民進黨立委高嘉瑜在節目上開出第一槍，喊出「抓戰犯」。此話一出，不僅掀起民進黨與網軍側翼的風波，更讓自己成為話題人物。高嘉瑜近日的網路熱門關鍵字，幾乎都與「戰犯、側翼」息息相關，對於她的說法，不少綠營支持者不滿地湧入民進黨臉書粉專砲轟，希望黨紀懲處高嘉瑜，甚至還有人喊出開除黨籍。

掀「戰犯」風暴！高嘉瑜披綠袍選2024立委有難度？學者：要修補關係



回顧2020年立委選舉，高嘉瑜以50%的選票險勝拿下47%選票的時任國民黨立委候選人李彥秀。高嘉瑜首度參選立委便取得全台北市最高票，並且成為民進黨首位成功插旗內湖南港區的立委。面對今年九合一大選民進黨慘敗，高嘉瑜在節目上喊抓戰犯「網軍側翼」，她也不諱言2024年立委連任有危機，「我想我很快也會死在這個戰場上」。究竟高嘉瑜2024能順利連任嗎？民進黨會因為高嘉瑜的言論對她「開刀」嗎？以南港內湖區立委選票來說，究竟是高嘉瑜需要民進黨的支援？還是民進黨需要高嘉瑜搶下一席立委席次？

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛表示，高嘉瑜很有危機意識，因為立委屬於單一選區制，若民進黨選民不支持會讓她很難跟國民黨推出的候選人對決，未來如何修補與基本盤綠營的關係是個問題。台大政治系副教授彭錦鵬認為，這次選舉暴露蔡英文總統在第二任任期肆無忌憚，例如要求全黨力挺林智堅論文抄襲，破壞台灣道德標準，而且這回九合一大選慘敗，蔡英文沒有反省，還慰留蘇貞昌，對於民進黨2024選總統、立委都是重大危機。

高嘉瑜網路熱門關鍵字 「戰犯、側翼、網軍」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/11/26～11/28）觀察分析，高嘉瑜近三天網路熱門關鍵字圍繞在「戰犯、側翼」，因為選舉當天高嘉瑜就開出黨內第一槍「抓戰犯」，指責側翼亂出征，導致民進黨選舉慘敗。而民進黨台北市議員王世堅轟側翼網軍每天潑糞，轟桃園市前市議員「王浩宇」太監閉嘴，因此「王世堅、王浩宇」兩人的名字也都出現在高嘉瑜的熱門關鍵字名單裡。

對此，中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛認為，民進黨過去通常在選後，尤其是敗選之後會大鳴大放檢討敗選原因，而高嘉瑜選前即被側翼攻擊，因此高嘉瑜可能累積了不少情緒，選後喊出抓戰犯言論，這其中包含她的個人情緒跟選戰觀察。台大政治系副教授彭錦鵬則表示，網軍攻擊在民進黨內部、基層引起反感，高嘉瑜只不過反映民意。彭錦鵬認為，高嘉瑜跟王世堅在民進黨算小眾，兩人都一樣直言，而且高嘉瑜擁有敏銳的觀察力，像是一屍五命，掌握、深入議題能力都蠻不錯的。因此才能讓「戰犯、網軍」等詞彙出現在高嘉瑜關鍵字。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

聲量高點全跟側翼有關！高嘉瑜喊一屍五命、抓戰犯

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/01～11/28）統計調查， 近5個月高嘉瑜網路聲量4波高峰都與網軍側翼有關。聲量最高峰在11月26日選舉開票日，共2萬0,254筆聲量。當天高嘉瑜喊抓戰犯「網軍側翼」，王浩宇開戰高嘉瑜，綠營側翼粉專也嗆「閉嘴啦」。該事件接連兩天持續延燒，11月28日高嘉瑜不僅回嗆王浩宇「賣襪子的言論不重要」，並回擊「盾牌牙醫史書華」血氧機規定政策。聲量第二波高峰落在8月12日，共1萬8,718筆聲量。由於高嘉瑜喊出一屍五命，臉書被側翼留言灌爆酸「與王世堅背骨組」。此外，另一個聲量高峰在7月30日，共1萬3,879筆聲量。當天因為高嘉瑜喊出一屍五命，王浩宇立刻高喊要檢舉違反黨紀，創出不少討論聲量。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

高嘉瑜將被送黨紀處理？學者：她和民進黨相互需要

最終高嘉瑜是否會因抓戰犯被送民進黨考紀會處理？台大政治系副教授彭錦鵬認為不會，「除非民進黨沒有反省能力，而且高嘉瑜的選民服務和發言算黨內頂尖，民進黨需要高嘉瑜，不會輕易處罰她。」而中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也表示不會，「高嘉瑜只是指出她觀察到的現象。」他分析，單就2020立委選舉結果，高嘉瑜拿下台北市第一高票，顯示出民進黨需要高嘉瑜，但高嘉瑜需要民進黨的光環，而高嘉瑜的存在可以補足民進黨不足，因此王智盛認為他們互相需要。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月01日至2022年11月28日。

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