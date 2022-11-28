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澎湖望安鄉代選舉同票 許啟庭幸運抽中

中央社／ 澎湖縣28日電

澎湖縣望安鄉民代表選舉，第2選區的將軍村出現2人得票數相同，今天下午舉行抽籤，結果由現任的鄉代許啟庭幸運抽中當選。2名當選人分別為俞益興、許啟庭。

地方選舉26日落幕。望安鄉民代表第2選區（將軍村）應選2席、3人參選，開票結果俞益興365票當選；現任代表會副主席俞寶貴、鄉代許啟庭2人出現282票同票數，依選罷法規定以抽籤決定。

澎湖望安選務中心下午通知俞、許2人抽籤決定，其中許啟庭幸運抽中當選代表，俞寶貴當場也給予祝福。

俞寶貴當選過望安鄉17、18、19、20屆鄉民代表、第20屆鄉民代會主席。許啟庭曾任將軍村第17屆村長，是現任望安鄉代，2人與無黨籍俞益興「3搶2」。結果曾任17、18屆鄉代會主席的俞益興這次捲土重來搶下1席。

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