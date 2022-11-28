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九合一選舉NFT開賣！選舉結果全紀錄，收藏台灣關鍵時刻

聯合新聞網／ 28日電
「時光宇宙」推出九合一選舉NFT，數位化收藏報紙版面，內含選舉隔日(11/27)聯合報頭版、全圖表與評論版面等NFT。（圖／時光宇宙提供）
「時光宇宙」推出九合一選舉NFT，數位化收藏報紙版面，內含選舉隔日(11/27)聯合報頭版、全圖表與評論版面等NFT。（圖／時光宇宙提供）

九合一選舉於11/26 順利結束，大選隔日，報紙各版重磅評析選舉結果，最令人關注的就是非常磅礴的「全圖表」頁，貨真價實的數字成績單，驗收各方勢力成果。報紙完整記錄了台灣選舉的軌跡，選後各政黨勢力的消長、台灣政局的改變以及未來政治走向等。

聯合報2022九合一選舉「全圖表」頁，記錄各縣市當選人、執政黨、得票率與得票數等資訊。（圖／時光宇宙提供）
聯合報2022九合一選舉「全圖表」頁，記錄各縣市當選人、執政黨、得票率與得票數等資訊。（圖／時光宇宙提供）

有鑑於此聯合線上NFT品牌「時光宇宙」將聯合報頭版、全圖表、評論版數位化，以NFT形式發行，運用Web3.0新科技，讓大眾將數位收藏品分享在社群媒體，隨時透過手機翻閱，永存於區塊鏈上。四年後再次大選，可以調閱前次選舉結果與當今做對比，觀察政局變化。

九合一選舉紀念報版NFT，已於時光宇宙上架販售，限量500組，一鍵式快速註冊虛擬錢包，並可以使用信用卡支付購買。

⭐九合一選舉NFT

11.27 聯合報頭版+全圖表+評論版，一組共含5張NFT

台幣購買: https://creator-timeverse-prod.netlify.app/products/73105

虛幣購買: https://creator-timeverse-prod.netlify.app/crypto/products/73105

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