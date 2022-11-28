立志成為第一位零票候選人 結果「超出預期」他要失望了
2022九合一大選26日結果揭曉，不少候選人正因敗選傷感，卻有一名里長候選人可能因「票數太高」會感到失望，因為他不僅在選舉公報上呼籲大家不要投給自己，還立志成為地方選舉中第一位零票紀錄的候選人，可惜最終未能如願。
無黨籍新北市新店區中正里里長候選人關宗瀚在選舉公報上寫明，其學歷為高雄市五福國中，經歷只有中華民國國民，與其他候選人洋洋灑灑的學經歷形成鮮明對比。不僅如此，他的政見欄上更只有一句話，「希望大家不要投票給我，我自己也沒有要投給自己，」更聲稱立志成為中華民國地方選舉第一個零票結果的候選人。
開票結果出爐，該選區的4位里長候選人中，由國民黨候選人辜鳳琴以1,356票當選，關宗瀚則獲得161票，得票率5.44%，位居最後一名，雖他成功落選，但得票數大大超出其預設目標，也讓他的零票挑戰宣告失敗。
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