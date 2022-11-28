影／行政院長蘇貞昌去留？鄭運鵬：尊重總統的判斷
代表民進黨競選桃園市長敗選的鄭運鵬上午在立法院受訪表示，針對行政院長蘇貞昌的去留問題，完全尊重總統的判斷。提到這次敗選是多重因素，國家政府體系這麼龐大，整體上有安定感、每一天可以正常運作、可以讓大家放心，這是執政黨的責任。
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