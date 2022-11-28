顏值贏很大！全台「美女候選人」戰果出爐 議員、里長美女如雲
九合一大選除了縣市首長之爭，各地區的美女候選人也一直是大眾關注「嬌點」，從暱稱「學姐」的民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩，到新北市永和區永福里的「最美候選人」陳紫渝，都為此次選戰增添不少話題，故「聯合新聞網」也整理出各區美女議員、里長候選人的選舉結果，供民眾參考。
美女議員候選人10中7
根據TPOC台灣議題研究中心彙整，全台網路聲量最高的「美女候選人」前10名均為議員參選人，26日選舉結果揭曉，其中7人順利當選，甚至有2人以最高票勝出，餘下3人不幸落馬。
第1名 民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧：當選。
第2名 台灣基進台北市議員參選人吳欣岱：落馬。
第3名 國民黨高雄市議員參選人白喬茵：當選（第1高票）。
第4名 民眾黨台北市議員參選人楊寶楨：落馬。
第5名 民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩：當選（第1高票）。
第6名：民眾黨台北市議員參選人林珍羽：當選。
第7名：國民黨台北市議員參選人柳采葳：當選。
第8名：民進黨新北市議員參選人山田摩衣：當選。
第9名：民眾黨新竹市議員參選人宋品瑩：當選。
第10名：民眾黨台北市議員參選人吳怡萱：落馬。
美女里長候選人10中6
在里長方面，Youtuber蔡阿嘎則綜合了3,000名網友投票及個人評價，選出「全台10大美女里長候選人」，其中6人當選、4人落馬。
第1名 新北市永和區永福里陳紫渝：當選。
第2名 新竹市北區金雅里蘇虹宇：當選。
第3名 新竹市東區埔頂里何芝寧：當選。
第4名 南投縣草屯鎮敦和里洪佩琦：當選。
第5名 台南市永康區北灣里劉秋婕：落馬。
第6名 台北市南港區聯成里李品君：當選。
第7名 台中市北區淡溝里林采霏：落馬。
第8名 桃園市平鎮區金陵里羅羽涵：落馬。
第9名 新北市三重區過田里施岱伶：落馬。
第10名 新竹市東區公園里林季蓉：當選。
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