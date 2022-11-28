顏值贏很大！全台「美女候選人」戰果出爐 議員、里長美女如雲

九合一大選除了縣市首長之爭，各地區的美女候選人也一直是大眾關注「嬌點」，從暱稱「學姐」的民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩，到新北市永和區永福里的「最美候選人」陳紫渝，都為此次選戰增添不少話題，故「聯合新聞網」也整理出各區美女議員、里長候選人的選舉結果，供民眾參考。

2022-11-28 11:25