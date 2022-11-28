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顏值贏很大！全台「美女候選人」戰果出爐 議員、里長美女如雲

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一大選中許多美女候選人順利當選，包括「學姐」黃瀞瑩（左）和有「最美候選人」之稱的陳紫渝（右）都如願勝出，並相繼上街謝票。 圖擷自黃瀞瑩臉書／陳紫渝臉書
九合一大選中許多美女候選人順利當選，包括「學姐」黃瀞瑩（左）和有「最美候選人」之稱的陳紫渝（右）都如願勝出，並相繼上街謝票。 圖擷自黃瀞瑩臉書陳紫渝臉書

九合一大選除了縣市首長之爭，各地區的美女候選人也一直是大眾關注「嬌點」，從暱稱「學姐」的民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩，到新北市永和區永福里的「最美候選人」陳紫渝，都為此次選戰增添不少話題，故「聯合新聞網」也整理出各區美女議員、里長候選人的選舉結果，供民眾參考。

美女議員候選人10中7

根據TPOC台灣議題研究中心彙整，全台網路聲量最高的「美女候選人」前10名均為議員參選人，26日選舉結果揭曉，其中7人順利當選，甚至有2人以最高票勝出，餘下3人不幸落馬。

第1名 民進黨桃園市議員參選人黃瓊慧：當選。

第2名 台灣基進台北市議員參選人吳欣岱：落馬。

第3名 國民黨高雄市議員參選人白喬茵：當選（第1高票）。

第4名 民眾黨台北市議員參選人楊寶楨：落馬。

第5名 民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩：當選（第1高票）。

第6名：民眾黨台北市議員參選人林珍羽：當選。

第7名：國民黨台北市議員參選人柳采葳：當選。

第8名：民進黨新北市議員參選人山田摩衣：當選。

第9名：民眾黨新竹市議員參選人宋品瑩：當選。

第10名：民眾黨台北市議員參選人吳怡萱：落馬。

桃園市議員當選人黃瓊慧。圖／黃瓊慧提供
桃園市議員當選人黃瓊慧。圖／黃瓊慧提供

山田摩衣(右)。圖／林佳龍競辦提供
山田摩衣(右)。圖／林佳龍競辦提供

35歲白喬茵（左）初試啼聲，在第四選區以1萬8582票拿下榜首，當選高雄市議員。記者陳弘逸／攝影
35歲白喬茵（左）初試啼聲，在第四選區以1萬8582票拿下榜首，當選高雄市議員。記者陳弘逸／攝影

美女里長候選人10中6

在里長方面，Youtuber蔡阿嘎則綜合了3,000名網友投票及個人評價，選出「全台10大美女里長候選人」，其中6人當選、4人落馬。

第1名 新北市永和區永福里陳紫渝：當選。

第2名 新竹市北區金雅里蘇虹宇：當選。

第3名 新竹市東區埔頂里何芝寧：當選。

第4名 南投縣草屯鎮敦和里洪佩琦：當選。

第5名 台南市永康區北灣里劉秋婕：落馬。

第6名 台北市南港區聯成里李品君：當選。

第7名 台中市北區淡溝里林采霏：落馬。

第8名 桃園市平鎮區金陵里羅羽涵：落馬。

第9名 新北市三重區過田里施岱伶：落馬。

第10名 新竹市東區公園里林季蓉：當選。

新竹市埔頂里長當選人何芝寧，年僅25歲、外型亮麗。圖／取自何芝寧臉書
新竹市埔頂里長當選人何芝寧，年僅25歲、外型亮麗。圖／取自何芝寧臉書

蘇虹宇。圖／取自蘇虹宇臉書
蘇虹宇。圖／取自蘇虹宇臉書

新竹市公園里長當選人林季蓉。圖／取自林季蓉IG
新竹市公園里長當選人林季蓉。圖／取自林季蓉IG

2022大選 投票 陳紫渝 黃瀞瑩 山田摩衣 黃瓊慧 何芝寧 白喬茵

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