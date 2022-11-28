全國得票數最高候選人！侯友宜突破「三蘆障礙」、新北29行政區全拿下

image source: FB／侯友宜、林佳龍

文／蔡瓅萱

九合一大選26日晚間各縣市縣市首長及各地區議員的開票結果出爐，其中備受關注的新北市長藍綠大戰結果揭曉，最終由侯友宜以115萬2,555票大勝林佳龍的69萬3,976票，成功連任當選新北市長。勝出人選與《網路溫度計》「2022選戰溫度計為台灣讚聲」於封關前（11/15）的預測符合，從選前預測分析即能看出侯友宜在本次大選佔有優勢。

侯友宜的勝選感言，除了謝謝市民支持，也感謝競爭對手林佳龍，並表示林佳龍若提出好的施政見解，自己也會盡全力完成，「畢竟這場民主選舉都是一時，最重要是你在過程裡面，展現民主的態度。」此外，侯友宜也提到愛台灣不需要分族群、黨派、顏色，「我們要的是我們這塊土地所有人的團結，今天我可以證明，我們所有新北市民就是台灣的縮影，就是台灣不分你我黨派顏色代表，見證了你們都是對我們台灣有愛。」

侯友宜得票率高達62.42%！ 突破「三蘆障礙」、29行政區全領先

本次侯友宜的總得票數為115萬2,555票，得票率為62.42%，與2018年參選新北市長時所獲得的總票數116萬5,130票以及57.14%的得票率相比，整體略有提升，同時也在新北市29個行政區大獲全勝，連一向被視為綠營票倉的三重蘆洲區皆一併領先。反觀林佳龍，在本次選舉全盤皆輸，就連4年前大選的「三蘆障礙」也被攻下，讓侯友宜寫下紀錄，成為本次九合一選舉全國得票最高的候選人。

挨批無重大建設、選前恩恩爸表態不支持！爭議風波未影響侯友宜選情

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，網路聲量趨勢圖中顯示出，侯友宜選前仍有許多負面新聞議題傳出，包含了遭林佳龍批執政新北多年毫無重大建設（14,796筆），以及恩恩爸在選前之夜公開表態不支持（17,129筆）等等，雖然如此，但這些負面新聞似乎沒有對最後選舉結造成太明顯影響。



image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

深耕新北、施政滿意度高 負面新聞難撼動漢子市長選情

侯友宜今年6月曾因「恩恩事件」導致負面聲量飆升，該事件引起大量網路社群討論，選前侯友宜也不斷遭綠營質疑執政新北多年毫無建樹，然而從選前數據分析以及選舉結果來看，這些負面新聞的影響似乎有限。

東海大學政治學系沈有忠教授指出，由於侯友宜是爭取連任，本身就具有優勢，只要在執政過程中沒有太明顯的瑕疵或是弊案，即使有負面新聞出現，對於整體的選情而言，不會造成太大影響。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可以發現，雖然侯友宜在選前10日的網路好感度受到負面新聞影響，情緒比值僅0.56，負面聲量高於正面聲量，但仍在本次選舉大獲全勝。

沈有忠教授進一步表示，恩恩案發生的時候，正值國內國內疫情延燒之際，對於侯友宜個人而言，並未形成非常嚴重的弊案問題，沈有忠：「它並不像論文案一樣會造成個人的負面印象。恩恩案之所以沒有辦法擴大影響，在選舉中變成一個重要議題，一方面是因為侯友宜採冷處理不正面回應，另一方面類似的案子在台灣也發生過很多，所以沒有辦法在單一個議題上就對選情造成逆轉。」

世新大學口語傳播暨社群媒體學系游梓翔教授分析，侯友宜本身就具現任者優勢，在成為新北市長前也擔任了8年的副市長，深耕當地已久，施政滿意度排名幾乎都是六都第一，警察出身的身分也有加分的效果，「侯友宜完全不會讓人覺得『心不在此』，因為他已經在新北市12年，警察出身又給人一種比較跨越藍綠的感覺。」游梓翔認為這些因素都是侯友宜勝出的重要關鍵。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「非在地人、心在台北市」印象重挫選情！林佳龍轉戰新北失利

民進黨派出林佳龍出戰新北選區，過去林佳龍曾參選台中市長，2005年初選落敗，蹲點深耕10年後，2014年再戰獲得勝選，但2018年爭取連任再度失利。在出戰新北市之前，林佳龍已經對外表態「有意願選台北市長」，因此最後確定征戰新北市長時，一度造成不少話題，甚至屢被酸「心在台北」、「台中人不要的，新北也不要」。另外，從選前民調即能看出林佳龍選情並不樂觀，新北地區居民多數仍偏向藍營，甚至這次29區全被侯友宜拿下，連過去偏向綠營的三重蘆洲區也未能守住。

世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授游梓翔指出，「林佳龍先前本來想選台北市，再加上並不是新北在地人，起步也很晚，所有因素加在一起，雖然林佳龍本身的學歷、經驗條件很不錯，但你是外來的，你心又不在此，經營的時間又不夠，又碰到一個超強的對手（侯友宜），所以選前的看好度就很低。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月16日至2022年11月25日。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】

九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

商品推薦