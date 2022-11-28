國民黨女力陣線！藍營7縣市連任成功 林姿妙「握遍每一雙手」險勝

image source：FB/王惠美

文／陳盈蓉

今年九合一大選「女力」絕對是一大看點，統計直轄市以及縣市長候選人名單，共有24位女性候選人，人數創30年來最高紀錄。其中，國民黨提名的女性候選人共10位、民進黨5位、時代力量1位，民眾黨為4人（包含黃珊珊以無黨籍參選）。

觀望今年政壇女力崛起，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，多數民眾已看膩傳統男性政壇角力，覺得換女性來做看看也不錯，更何況總統都是女性了。銘傳大學廣電系主任杜聖聰認為，女性擅長協調溝通、精打細算，而且無所畏懼輿論，呈現耐打特性，讓各大政黨在佈局上，更傾向找女性候選人。

政壇女力似乎成了顯學，今年率先打出女力頭陣的民進黨，蔡英文總統9月率領民進黨5位地方首長女候選人，包括新竹市沈慧虹、彰化縣黃秀芳、南投縣蔡培慧、屏東縣周春米以及花蓮縣Kolas Yotaka組成「女力連線」亮相，並公布「女力會做事」形象影片。



首度在台北市以外的縣市派出候選人的民眾黨，對於今年的九合一大選磨刀霍霍，推出3位地方首長候選人皆為女性，包括新竹市高虹安、桃園市賴香伶與宜蘭縣長選人陳琬惠，另外還包括民眾黨支持的無黨籍台北市長候選人黃珊珊。

國民黨陣營也不遑多讓，身為藍軍「女力一姊」的台中市長盧秀燕，10月14日首場大型造勢，打出「十全十美 女力挺台灣 聯合造勢活動」，10位女性縣市長候選人，首度在台中合體造勢，聲勢浩大。這次國民黨奪下13縣市，其中南投縣、雲林縣、彰化縣、花蓮縣、台東縣、台中市以及宜蘭縣，皆由女力拿下，表現亮眼。

盧秀燕打破連任魔咒 升格直轄市首任成功連任的台中市長

根據中選會資料顯示，國民黨盧秀燕以799,107票數大幅領先民進黨蔡其昌的524,224票，打破台中縣市合併以來「連任魔咒」，成為首任成功連任的市長，與四年前相比，盧秀燕2018年得票率56.57%，當時在「神岡區」還小輸林佳龍800票，但這次得票率59.35%，整體上升2.78%，而「神岡區」則「贏了5倍」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「盧秀燕、蔡其昌」近一個月（時間：2022/11/19 - 2022/11/25）新聞、討論區、部落格等網路好感度表現，好感度比值分別為0.89、0.61，盧秀燕的網路好感度亦高於蔡其昌。銘傳大學廣電系主任杜聖聰指出，台中幅員遼闊，目前也不再是媒體聚焦的焦點，盧秀燕從政經驗豐富，過去擔任立法委員時表現不錯。但蔡其昌網路聲量偏低，含金量的訊息也似乎較少，沒有得到媒體太多青睞，即便辭不辭立委對選情影響也不大。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台東饒慶鈴強打政績牌 拿下近7萬票連任成功

根據中選會統計結果，台東縣長選戰由國民黨饒慶鈴以68,661票數領先民進黨劉櫂豪的41,104票，順利連任成功。根據《網路溫度計》選前封關期間預測，國民黨台東縣長候選人饒慶鈴當選預測率一直都領先高於今年六度參選台東縣長的民進黨候選人劉櫂豪。

從2005年的代理市長賴順賢，接著鄺麗貞、黃健庭以及饒慶鈴，國民黨在台東已經連續執政17年，饒慶鈴頻拋「人民有感」政績牌，包含重啟焚化爐、重新開放杉原海水浴場等，解決台東縣府長期兩大問題，並強調過去四年來台東縣穩定中求發展，根據《遠見雜誌》公布的施政滿意度調查，饒慶鈴平均滿意度70.6%，並獲得4.5顆星殊榮，能成功連任並不意外。

image source：翻攝官網/臺東縣政府

Kolas Yotak輸4萬多票 徐榛蔚守住藍營大票倉

花蓮縣長選戰藍綠陣營女力交鋒。花蓮縣長徐榛蔚迎戰來勢洶洶的民進黨候選人Kolas Yotaka，兩人最終票數以96,645票：47,845票，徐榛蔚大贏對手4萬8千多票，確定連任成功。進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「徐榛蔚、Kolas Yotaka」近一週網路聲量（時間：2022/11/19 - 2022/11/25），相較於其他縣市，花蓮縣兩位候選人的網路聲量較為平穩，起伏不大，徐榛蔚近期聲量最高峰落在11月25日，舉辦「榛愛花蓮 幸福城市」全民團結大遊行活動，單日網路聲量835筆；Kolas Yotaka也在同天達到高峰，因為民進黨在粉專上發佈「台灣隊全台催票影片大串燒」，打團體戰催票引起討論。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，花東地區因地廣人稀，沒有長期經營人脈佈局，純靠網路空戰是無用的，雖然挑戰者的民進黨Kolas Yotaka，勤跑行程、走進社區讓她獲得不少支持度，但花蓮縣屬於藍營票倉，加上國民黨現任執政優勢，民進黨其實在花蓮縣基層實力仍稍嫌不足，最終結果依舊難以撼動藍營板塊。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

神力女超人「許淑華」獲勝 國民黨執政連任成功

南投縣長藍綠之戰，最終由被稱為「神力女超人」的國民黨候選人許淑華當選，以154,256票數領先對手民進黨籍蔡培慧的117,993票，此結果與《網路溫度計》選前封關期間預測相符。由於許淑華的父親許天送曾擔任兩屆南投市民代表會主席，而她自2002年開始參選南投縣議員，後續接連參選南投市長（當選）、立法委員（當選），基層實力相當雄厚，加上積極兌現政策，還陪同現任縣長國民黨籍林明溱上山下海勤跑行程，取得中間選民認同，讓國民黨順利在南投連任成功。

蔡英文輔選４次也沒用 張麗善靠政績拉攏選民心贏下

總統蔡英文一個月內南下輔選4次的雲林縣，這次仍是由國民黨候選人、現任雲林縣長張麗善奪下，票數有207,519票，贏對手劉建國5萬多票。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，「張麗善、劉建國」近一週（時間：2022/11/19 - 2022/11/25）在新聞、討論區、部落格等網路好感度，張麗善不僅好感度比值1.01大贏劉建國好感度0.60，連負面聲量也少於劉建國1,470筆。

施正鋒教授分析指出，雲林張派是最具影響力的政治家族，而張麗善是曾任雲林縣長、雲林縣議長、雲林縣議員張榮味的妹妹，她對於怎麼服務信民、爭取福利、佈局政策等，相當認真執政，加上近幾年全國知名度漸升，讓她無懸念大勝。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰則表示，張麗善2018年一上任縣長，就很積極優化縣府財政，透過「財政支援建設、建設涵養財政」方式，讓雲林不再借錢度日，成功在三年多的時間裡減債68億 ，改革做得相當好，能連任成功不意外。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

不敗女王「王惠美」又贏！彰化縣全區幾乎都拿第一高票

被號稱不敗女王的彰化縣長「王惠美」，根據中選會統計結果，王惠美以369,133票數領先民進黨黃秀芳的272,817票，而且戰績之狂，在彰化2市、6鎮、18鄉，共26個鄉鎮市裡，唯獨在芬園鄉票數落後，其餘的全都是該區第一高票。

由於今年民進黨提名時程較慢，加上候選人黃秀芳在南彰化知名度不足，在先天條件不佳的狀態下，選舉本就打了艱難。銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，王惠美在當立法委員時，就是直接接觸第一線民意，因此在執政上更懂民心。另外有地網友在網路上提到：「她超級會跑紅白帖的 」、「彰化非常吃組織跟樁腳」、「王惠美跑紅白場很勤」、「王惠美起碼地方活動跑很勤就是了」，由此可知王惠美相當辛勤耕耘基層活動行程，加上執政優勢，連任之路相當穩。

王惠美在粉專上發表感言：「無盡的感謝！讓我們繼續為彰化努力！謝謝我們的團隊、我們的志工，風雨無阻、烈日下揮汗掃街、站路口，掃菜市場和家戶拜票。謝謝所有彰化的鄉親，選舉，只是一場政策的討論，我們始終都是一家人，我們都希望家鄉宜居、進步還有繁榮。明天開始，不分你我，我們要繼續為美好彰化的未來繼續打拚！」

image source：翻攝FB/王惠美

貪污案爭議不傷選情？林姿妙勤跑基層「握遍每一雙手」連任成功

被網友稱「宜蘭人智商測驗」的宜蘭縣長選戰，根據中選會統計結果，林姿妙以119,421票數領先對手民進黨籍江聰淵的96,779票，不過兩者各區票數差異相當小，像羅東鎮得票數林姿妙僅贏2,988票，而冬山鄉則小輸江聰淵275票。

銘傳大學廣電系主任杜聖聰表示，由於國民黨相當重視女性參政，推派出來的人選都具有「溫婉」、「堅毅」、「關懷」等，就像媽媽般關懷百姓。雖然林姿妙身陷貪汙案疑雲，但也藉此獲得不少同情票，加上執行長照及高齡友善政策不錯，以及「握遍每一雙手」勤跑基層，連任成功。

施正鋒教授也提到，林姿妙的選票都是一票票勤跑出來的，加上民進黨在宜蘭執政的經歷，著實偏差，針對貪汙疑雲，地方人士多數不信，認為林姿妙是被政治追殺，在地不少民眾仍選擇支持。

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「林姿妙」選況（時間：2022/11/19 - 2022/11/25）近一週在新聞、討論區、部落格等網路好感度，基本上林姿妙的正面評價與好感度分數不算太高，好感度比值為0.51，選前就有不少網友相當好奇，為何林姿妙贏面如此大？

對此，鄉民表示：「跟DPP的陳金德及陳歐珀相比，妙妙都算平和人畜無害惹」、「宜蘭綠的都爛到不行啊」、「宜蘭鄉下就是吃這套，不要拿城市那套來思考」、「營養午餐免費就吃多少家長票了」、「民進黨這幾年對宜蘭太傷了，林聰賢、陳金德，慘」、「看到江聰淵旁邊站著陳歐珀就不會投給他，超級敗票機」。甚至有宜蘭在地人提到：「林姿妙身段很軟、跑攤跑的很勤」，加上任職內力推「營養午餐免費」政策，緊緊綁住了爸媽票，以及上述提到的長照政策，抓住年長者選票，即使在年輕人愛用的網路，其好感度不高，在地支持度仍有一定基本盤。

林姿妙連任成功後在粉絲團上發表感言：「各位鄉親大家辛苦了！感謝選民的眼睛是雪亮的，我一生簡單做人、認真做事，謝謝大家相信姿妙，非常感謝鄉親對我支持跟疼惜，感謝您們不畏風雨，一路陪伴，願意相信我、願意跟我作伴，感謝再感謝。」

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

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