北市新科議員趙怡翔黃瀞瑩 開工將強力監督市政

九合一選舉落幕，台北市議會新秀輩出，綠、白兩黨市議員當選人趙怡翔和黃瀞瑩都成功將高知名度轉化為選票，兩人向選民承諾開工後將強力監督市政，戮力推動都更和市場改建。

台北市議員選舉結果出爐，仍維持藍大於綠，根據中央選舉委員會網站統計，議會席次為國民黨30席、民進黨21席、民眾黨4席、無黨籍4席、社會民主黨1席、新黨1席。

這次有多名爭取連任及老將落馬、新人出線，其中又以大安文山區的民進黨台北市議員當選人趙怡翔「口譯哥」和士林北投區的民眾黨台北市議員當選人黃瀞瑩「學姊」備受矚目。

參選爆炸的大安文山區為27人搶13席，選區為藍營鐵票倉，趙怡翔奮戰勝出，以第7高票當選，他今天也展開謝票行程感謝選民支持。

趙怡翔下午在臉書（Facebook）發文表示，選舉隔天的第一件事情，就是走遍大安、文山區的大街小巷，向大家說謝謝，未來進入議會後會加倍努力，落實優質服務，並提出優質政策。

他說，接下來的工作就是要監督、監督、再監督，要從市議會的工作，完成對市民的承諾。

「選舉是過程、服務是結果」，趙怡翔表示，除了監督外，自己未來也會盡全力推動政見，包括加快都市更新、提升道路安全、落實優質英語教育和國際合作，這些是他的選舉初衷，也是當選承諾。

趙怡翔提到，這次當選者都帶著不同政見和背景參與選戰，自己也期待未來能攜手合作，打造更好的台北市。

同樣選戰激烈的還有士林北投選區為25人搶12席，開票結果由初試啼聲的黃瀞瑩拿下最高票、勝選，將高人氣化為選票，表現亮眼。

黃瀞瑩今天也馬不停蹄展開車隊謝票行程，沿路感謝支持民眾，並說自己未來4年會更加努力，要替士林北投發聲，讓地方建設更升級。

她也在臉書發文說，從參選以來，自己沒有組織動員、沒有政黨金援、沒有側翼網軍，還被藍綠兩黨龐大資源鋪天蓋地夾殺，但是有大家的支持，贏得選戰，這是一份很重的責任，自己會努力向前走，「上工了」。

黃瀞瑩昨晚出席無黨籍台北市長候選人黃珊珊的開票之夜時也表示，未來會繼續當好大家的「學姊」，繼續在議會替大家監督過去8年未完成的所有市政計畫，她在台北市政府服務的5年多來耳濡目染，了解台北市長柯文哲和黃珊珊如何想將市政做好，將人民擺在第一是首要。

她指出，白色力量的改變和延續不會中斷，因為大家都還在，後續會將人民期待和希望帶進議會，強力監督北市府，會持續緊盯市場改建、社會住宅和居住正義計畫推動。

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