圖表／九合一22縣市投票率排行榜出爐！台北不到7成、新北創「歷屆新低」

2022九合一選舉昨（26）天落幕，並於23時40分完成全部開票作業。中選會主委李進勇在23時46分走入中央選情中心說明此次投票結果，這次直轄市長選舉投票率為59.86%、縣市長64.2%；全國議員席次方面，國民黨拿下367席、民進黨拿下277席。多數縣市都出現投票率低迷、比2018選舉還冷清的狀況，綜觀中選會統計出22縣市投票率，本次選舉投票率最高的是連江縣，投票率為72.99%，也是唯一突破7成的縣市；而投票率最低的是金門縣，投票率僅39.32%，聯合新聞網整理出一張圖表帶你一次掌握。

根據中選會統計，今年投票率偏低，其中，被視為「三腳督」一級戰區的台北市投票率為67.70%，排名第三，略低於2018年的65.97%；而新北市長侯友宜雖然以1,152,555票，成為全台灣得票數最高的縣市長當選人，不過今年新北市的投票率只有56.60%，排名倒數第二幾乎吊車尾，相較於第一屆（2014年）71.25%、第二屆（2018年）61.65%，是新北市升格直轄市以來投票率最低的一次。

此外，桃園市、新竹縣、台南市、高雄市、澎湖縣和花蓮縣的投票率也不及6成，可說是自從2014年九合一選舉上路以來，整體結果最不理想的一次。根據統計，2014年六都平均投票率為66.31%、其他縣市平均投票率為70.40%；2018年六都平均投票率為65.95%、其他縣市平均投票率為73.54%，由此可見今年的投票率比往年衰退不少。

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