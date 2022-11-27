辭黨主席 蔡英文：綠未讓人民感動

民進黨九合一選戰慘敗，身兼黨主席的蔡英文總統昨晚在中央黨部宣布辭去黨主席一職，隨後和黨秘書長林錫耀向國人鞠躬致意。蔡英文說，民進黨沒有讓台灣人民再次感動，贏得人民的託付，必須體認執政必須更虛心以對；在民意的面前，政黨是渺小的，政治人物是渺小的。副總統賴清德在臉書上表示，「我們努力不夠，要向所有支持者致上最深的歉意。」

蔡英文表示，選舉成績不如預期，會虛心接受選舉的結果，接受台灣人民的決定。民進黨不是沒有挫敗過，不是沒有跌倒過，會深刻檢討。

民進黨慘敗，側翼網軍在選戰中屢次主導議題，成為敗選檢討重點之一。民進黨秘書長林錫耀表示，民進黨的體制、工作人員都很明確，現在有側翼網軍，都不是民進黨主要成員，是否這些人有凌駕民進黨，外界自有公評，「若要把敗選責任說是側翼，不必把責任往這邊推卸」。

本次縣市長提名採主席徵召同樣惹議，如今大敗，是否需一併檢討提名辦法？林錫耀指出，這次雖然大部分以徵召決定，但也是經過黨內民主程序，最後決定也是經由選對會共識決；是否提名方式有問題，黨內會列入檢討，但也必須把提名過程講清楚。

順利連任的高雄市長陳其邁說，這次選舉的結果不盡理想，民進黨必須持續改革，希望「蔡總統、蔡主席能繼續領導民進黨改革，雖然民進黨輸了，但我們要面對檢討。」

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