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「林智堅1人毀2都、黨放任側翼出征」 民進黨內砲轟英系

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明丘采薇／台北報導
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向國人鞠躬。記者林伯東／攝影
九合一選舉，民進黨慘敗，身兼民進黨主席的蔡英文總統（左）辭去黨主席一職，並與民進黨秘書長林錫耀（右）向國人鞠躬。記者林伯東／攝影

九合一選舉結果出爐，民進黨遭逢比二○一八年更嚴重的慘敗，黨內認為，除了黨主席蔡英文必須負責外，包括英系洪耀福、洪耀南兄弟強力主導提名規則，以及新竹市前市長林智堅「一人毀兩都」，再加上黨中央秘書長林錫耀、副秘書長林鶴明放任側翼網軍在選戰中肆虐，造成反效果，都必須扛下敗選之責。

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黨內派系要角說，蔡英文拍板縣市長提名，除了屏東縣以外，全採主席徵召，當時選對會通過這些提名辦法，以洪氏兄弟為首的英系強力主導，發揮最大影響力，尤其是洪耀福最能左右蔡英文，且攤開最後提名結果，英系屬意人選占最大比率，各派系敢怒不敢言，如今慘敗，英系要角逃脫不了責難。

另有民進黨派系人士表示，林智堅論文案如今看來影響無比巨大，若林智堅處理得宜，不至於拖全黨背書，也不用與台大對槓，最終狼狽退選，鄭運鵬臨時上陣參選，現任市長鄭文燦也難力挽狂瀾。

黨內派系要角表示，林智堅根據地在新竹市，把個人影響力發揮到極大值，硬是讓黨中央取消掉初選規則，並搓掉了同門師兄鄭宏輝，強行讓沈慧虹出線，這已確立林智堅與沈慧虹的命運共同體，隨著林智堅陷入論文案，沈慧虹同樣遭殃。

綠營人士表示，黨中央缺乏選戰主軸，前兩周才端出「為台灣挺身而出」抗中牌，選戰縱深不足；多數選戰時間，民眾只想到論文案，以及周玉蔻、四叉貓等側翼。

民進黨立委高嘉瑜表示，側翼網軍在選前到處出征，同溫層自我感覺良好，影響中間選民跟年輕族群，才導致選舉大敗。

至於行政院長蘇貞昌是否該負起敗選責任，有派系人士說，敗選形同對執政黨期中考投下不信任票，從過去經驗來看，閣揆請辭是基本動作；但也有人認為，蘇內閣執政成績不差，且盡力輔選，反而應讓蘇久任閣揆，只是有些執政團隊成員在選舉過程引發爭議，像是衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲和國安局長陳明通，恐怕要整體考量。

2022大選 投票 蔡英文 林智堅 沈慧虹 洪耀福 薛瑞元 林鶴明 鄭運鵬 鄭文燦

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