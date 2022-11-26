高市議會藍綠皆未過半 第三勢力成議長選舉關鍵

高雄市議員選舉，民進黨在市長陳其邁帶領下僅搶下27席；挑戰者柯志恩率領的國民黨則守住29席，藍綠皆未過半。無黨籍議員及其他黨派議員動向，將成議長選舉關鍵。

高雄縣市合併後，民進黨在第2屆議員中獲得35席，國民黨則僅拿下25席；但國民黨在2018年憑韓流之勢，第3屆議員選舉在應選66席中拿下33席，民進黨僅搶下25席，正、副議長都由國民黨出任。

這屆選舉因人口消長，議會共減少1席，其中第7選區（三民區）、第8選區（前金、新興、苓雅區）各減1席，第10選區（左營、楠梓區）則增加1席，共應選65席；藍營多拚連任，民進黨則新人老將合力，雙方爭搶過半，盼奪議長大位。

高市議員選舉今天晚間開票，民進黨未拿下目標過半席次，反而僅較上屆新增2席，共拿下27席；國民黨則在「犧牲母雞，照亮小雞」策略下止損，仍拿下29席。其餘9席則由台灣基進、台聯、無黨團結聯盟和無黨籍拿下。

對於議員選舉結果，民進黨高雄市黨部主委許智善接受中央社記者電訪表示，因為才剛開完票，目前都還在討論中。

國民黨高雄市黨部主委許福明則認為國民黨選得不錯，雖然有2名現任議員落選，但新人白喬茵、許采蓁都順利當選，且民進黨離過半有些距離，「並沒有如意」，對於議長之爭，如何與其他黨派議員合縱連橫將成關鍵。

值得注意的是，無黨籍黃捷成功吸票，得到2萬7744票，高居全市議員得票第1，但也擠掉民進黨候選人蘇致榮。此外，台灣基進上次在第7選區派出陳柏惟，最終以千票之差落選，這次則由張博洋搶進議會，同區時代力量議員林于凱則未能連任。

新人表現部分，曾任前市長韓國瑜發言人，在黨內初選展現高人氣的白喬茵這次左楠區20搶9激烈戰況中拿下第1高票，同樣以新人之姿參選民進黨黃偵琳則成落選頭。前高雄市議長許崑源之女許采蓁繼承父親衣缽，拿下第8選區近2成得票率，高居第1，同選區現任的無黨籍吳益政（但有親民黨、民眾黨雙重黨籍）、國民黨陳若翠則未獲連任。

民進黨部分，成功出線的新人包含第3選區的林志誠、第5選區黃飛鳳、第8選區湯詠瑜、第10選區黃彥毓等；尋求連任的現任議員中，僅韓賜村落選。

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