因民進黨「整體選得很差」 陳其邁接任代理黨主席一事早已底定

這次九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統稍早宣布即刻辭去民進黨黨主席，高雄市長陳其邁確定接下代理主席，幕僚表示，依照過往經驗，黨會盡快協商出一個適合且大家認可的黨主席，盡快完成黨主席補選工作。

今晚陳其邁原本表定晚間七點要在競總接受媒體聯訪，但時間經多次延後，事實上當時陳其邁已在競總辦公室，但因民進黨整體選得很差，他在會議室接了幾通電話，大致在當時底定要接下代理黨主席一職。

陳其邁今晚最後在七點四十左右現身，雖一開頭感謝市民給他再拚四年的機會，但臉上不見喜悅，話鋒一轉他說，民進黨選得不理想，黨要繼續改革，也希望蔡主席能繼續領導民進黨改革的責任，但其實當時陳其邁應已答應接下代理黨主席。

陳其邁面對媒體時說，民進黨這次輸了，必須要面對檢討，接下來要重新贏回人民信任。自己作為民進黨籍直轄市長也會更謙虛傾聽民意。

陳其邁接下代理黨主席重擔，接下來還必須面對立委補選和嘉義市長一役。陳其邁團隊表示，根據過去的經驗，黨會盡快協商出適合的黨主席人選，讓選務和黨務都盡快上軌道。

商品推薦