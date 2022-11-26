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卸任台北市長後下一步？ 柯文哲：先回台大醫院

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲今晚近九點發表選後談話，被問到卸任台北市長後下一步，他說，已經接到台大給的公文，12/25交接後會回去台大醫院報到，當年是借調，現在不管下一步是什麼，還是會先回台大。 記者歐陽良盈／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲今晚近九點發表選後談話，被問到卸任台北市長後下一步，他說，已經接到台大給的公文，12/25交接後會回去台大醫院報到，當年是借調，現在不管下一步是什麼，還是會先回台大。 記者歐陽良盈／攝影

台灣民眾黨主席柯文哲今晚近九點發表選後談話，被問到卸任台北市長後下一步，他說，已經接到台大給的公文，12月25日交接後會回去台大醫院報到，當年是借調，現在不管下一步是什麼，還是會先回台大。

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記者問，下一步有什麼安排？柯文哲說自己正在想，反問記者「你有什麼建議」；媒體問是否邀請黃國昌加入團隊，柯文哲說，不是一定要加入民眾黨才可以合作。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠在開票進行中時上台演唱劉德華歌曲「笨小孩」，並借用歌詞「老天自有安排」分享心情，他說，選舉有輸有贏，但還是要繼續前進，跌倒了還是要站起來，向前行「這才是民眾黨精神」。

台灣民眾黨文宣部晚間發布黨內全台當選名單，縣市首長勝選的為新竹市長高虹安，縣市議員全台共14位：台中市大里、霧峰區市議員江和樹、彰化縣第五選區縣議員陳重嘉、新竹縣竹北市縣議員林碩彥、台北市大同中山區市議員林珍羽、台北市內湖區市議員陳宥丞、台北市士林北投市議員黃瀞瑩、新竹市東區議員李國璋、新竹市東區議員宋品瑩、彰化縣第四選區縣議員張雪如、新北市第三選區陳世軒、雲林縣第三選區縣議員陳乙辰、南投縣第一選區縣議員簡千翔、花蓮市議員傅國淵、台北市大安文山區市議員張志豪。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠在開票進行中時上台演唱劉德華歌曲「笨小孩」，並借用歌詞「老天自有安排」分享心情，他說，選舉有輸有贏，但還是要繼續前進，跌倒了還是要站起來，向前行「這才是民眾黨精神」。 記者歐陽良盈／攝影
民眾黨立院黨團總召邱臣遠在開票進行中時上台演唱劉德華歌曲「笨小孩」，並借用歌詞「老天自有安排」分享心情，他說，選舉有輸有贏，但還是要繼續前進，跌倒了還是要站起來，向前行「這才是民眾黨精神」。 記者歐陽良盈／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲今晚近九點發表選後談話，被問到卸任台北市長後下一步，他說，已經接到台大給的公文，12/25交接後會回去台大醫院報到，當年是借調，現在不管下一步是什麼，還是會先回台大。 記者歐陽良盈／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲今晚近九點發表選後談話，被問到卸任台北市長後下一步，他說，已經接到台大給的公文，12/25交接後會回去台大醫院報到，當年是借調，現在不管下一步是什麼，還是會先回台大。 記者歐陽良盈／攝影

2022大選 投票 民眾黨 柯文哲 台大醫院

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