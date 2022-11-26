九合一選舉民進黨慘敗！蔡英文請辭黨主席 將由陳其邁代理

九合一選舉結果大致出爐，民進黨慘敗，只剩原本執政的四縣市嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣及這次新攻下的澎湖縣。民進黨主席蔡英文宣布辭職，為敗選負責。蔡英文說，感謝國人支持及鞭策，選舉成績不如預期，接受台灣人民決定。據悉，代理主席將由高雄市長陳其邁擔任，隨後再補選黨主席。

民進黨這次結果是史上最慘成績，雖然民進黨在2009年縣市長選舉只拿下四縣市，但當時一般縣市長與直轄市長分開選舉，民進黨在2010年五都選舉拿下台南市及高雄市，加總仍有六縣市，整體而言今年戰績最慘。

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