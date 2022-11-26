九合一選舉民進黨慘敗！蔡英文請辭黨主席 將由陳其邁代理
九合一選舉結果大致出爐，民進黨慘敗，只剩原本執政的四縣市嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣及這次新攻下的澎湖縣。民進黨主席蔡英文宣布辭職，為敗選負責。蔡英文說，感謝國人支持及鞭策，選舉成績不如預期，接受台灣人民決定。據悉，代理主席將由高雄市長陳其邁擔任，隨後再補選黨主席。
▶2022九合一選舉/縣市長、縣市議員、里長等 即時開票數據、選舉開票結果看這裡
民進黨這次結果是史上最慘成績，雖然民進黨在2009年縣市長選舉只拿下四縣市，但當時一般縣市長與直轄市長分開選舉，民進黨在2010年五都選舉拿下台南市及高雄市，加總仍有六縣市，整體而言今年戰績最慘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言