聽新聞
test
0:00 / 0:00
九合一選舉／「最美里長」陳紫渝當選啦！ 全台村里長查詢結果看這裡
2022九合一大選與公民複決投票今（26）日正式登場，總共有縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等9項地方公職人員選舉，《聯合新聞網》選舉專頁提供最新開票資訊，帶領讀者快速掌握開票進度與結果。
根據中選會統計，此次共有19825位候選人完成登記，其中最基層的村里長就有14060人登記參選，最受關注的莫過於年僅24歲的新北市永和區永福里里長候選人「陳紫渝」，因長相甜美獲封「最美里長候選人」。
隨著開票結果陸續開出，稍早陳紫渝宣布當選，打敗現任永福里里長、國民黨候選人陳清香。
《聯合新聞網》帶您一次掌握全台村里長開票→ →「村里長開票看這裡」、「中選會村里長開票看這裡」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言