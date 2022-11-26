九合一選舉／「最美里長」陳紫渝當選啦！ 全台村里長查詢結果看這裡

2022九合一大選與公民複決投票今（26）日正式登場，總共有縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村里長等9項地方公職人員選舉，《聯合新聞網》選舉專頁提供最新開票資訊，帶領讀者快速掌握開票進度與結果。

根據中選會統計，此次共有19825位候選人完成登記，其中最基層的村里長就有14060人登記參選，最受關注的莫過於年僅24歲的新北市永和區永福里里長候選人「陳紫渝」，因長相甜美獲封「最美里長候選人」。

隨著開票結果陸續開出，稍早陳紫渝宣布當選，打敗現任永福里里長、國民黨候選人陳清香。

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