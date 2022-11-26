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「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」高機率當選議員 小商人喊：前3名發500份雞排

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人鄭家純（右）為嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（左）輔選。記者李宗祐／攝影
藝人鄭家純（右）為嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（左）輔選。記者李宗祐／攝影

網路名人小商人找來直播主Molly改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市議員，也是此次九合一大選名字最長的候選人，自參選以來受到許多關注，更獲鄭家純輔選，目前仍在開票中，不過小商人喊話若是票數排前3名發500份雞排，第1名則發2000份，引發討論。

田慎節首次投入選舉，參選的選區是嘉義第一選區（東區），共有18位候選人搶10席，雖還在開票中，不過田慎節很有機會當選。小商人稍早也發文「贏了話，我請龍澤蘿拉來謝票」、「真爽，沒買票還能第一高票。我們如果開出來排前3名我發500份雞排」、「花12萬台票（新台幣）（議員參選保證金）聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，便宜啦。」

田慎節因外貌、身材姣好引起關注，日前在政見發表會上的15分鐘談話，更獲網友讚賞，她在此次選戰提出4大政見：

一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化。

二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。

三、嘉義市性專區設立。

四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

2022大選 投票 性專區 直播主 雞排

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