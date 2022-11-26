九合一選舉開票中 中選會「先開選舉票、再開公投票」

今日是九合一大選，上午8點至下午4點是投票時間，民眾把握時間履行權利投下自己支持的候選人，作家苦苓也於臉書上發文呼籲大眾去投票，不然就沒資格說政府哪裡做不好、也不能對台灣社會不滿，因為不投票就如「自我褫奪公權」，許多網友也留言表達認同「不選老闆，被砍薪水，就也沒什麼好說嘴」！

2022-11-26 15:54