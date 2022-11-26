九合一選舉開票中 中選會「先開選舉票、再開公投票」
九合一選舉即將開票，投票時間從上午8時至下午4時止。中選會將採「先開選舉票、再開公投票」方式進行，力拚今晚完成全部開票。
▶2022九合一選舉 最即時最完整開票數據看這裡
今年除了九合一選舉之外，還有修憲複決公投合併舉行。中選會主委李進勇昨天在記者會表示，開票重點是確實、精準，不容許有差錯，社會各界關心選舉結果，迅速也很重要。
至於這次選舉幾點能完成開票，李進勇說，「今日事今日畢」，不希望拖到隔天，將往這個方向全力衝刺。
中選會中央選情中心電腦作業組下午也已準備就緒，準備開票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言