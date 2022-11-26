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九合一選舉開票中 中選會「先開選舉票、再開公投票」

Live不斷更新／最後誰當家？全台縣市長選舉即時開票現場和最新數據

陰雨綿綿受影響…桃園市投票率低迷僅46% 籲市民趕緊出門

九合一選舉開票中 中選會「先開選舉票、再開公投票」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
許多民眾一大早就到各投票所投票。記者劉學聖／攝影
許多民眾一大早就到各投票所投票。記者劉學聖／攝影

九合一選舉即將開票，投票時間從上午8時至下午4時止。中選會將採「先開選舉票、再開公投票」方式進行，力拚今晚完成全部開票。

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今年除了九合一選舉之外，還有修憲複決公投合併舉行。中選會主委李進勇昨天在記者會表示，開票重點是確實、精準，不容許有差錯，社會各界關心選舉結果，迅速也很重要。

至於這次選舉幾點能完成開票，李進勇說，「今日事今日畢」，不希望拖到隔天，將往這個方向全力衝刺。

中選會中央選情中心電腦作業組下午也已準備就緒，準備開票。

中選會中央選情中心電腦作業組下午準備就緒，準備開票。記者鄭媁／攝影
中選會中央選情中心電腦作業組下午準備就緒，準備開票。記者鄭媁／攝影

2022大選 投票 中選會 公投

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