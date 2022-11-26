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陰雨綿綿受影響…桃園市投票率低迷僅46% 籲市民趕緊出門

不投票如「自我褫奪公權」！ 苦苓：沒資格幹譙政府、別對社會不滿

聯合新聞網／ 綜合報導
記者劉學聖/攝影 九合一大選於今（26）日登場。
記者劉學聖/攝影 九合一大選於今（26）日登場。

今日是九合一大選，上午8點至下午4點是投票時間，民眾把握時間履行權利投下自己支持的候選人，作家苦苓也於臉書上發文呼籲大眾去投票，不然就沒資格說政府哪裡做不好、也不能對台灣社會不滿，因為不投票就如「自我褫奪公權」，許多網友也留言表達認同「不選老闆，被砍薪水，就也沒什麼好說嘴」！

苦苓今在臉書寫下，「不管是什麼理由，如果你連投票都不去，以後你就沒有資格再幹譙什麼政治人物、再指責政府有什麼做不好、更沒有資格對台灣社會不滿——你已經『自我褫奪公權』了！」

許多網友紛紛回應「這類人還真不少，最常說的一句：反正選誰都一樣，然後不爽就說做不好」、「不去投票比褫奪公權更嚴重，根本是把自己當中國人」、「從有投票權時，大小選舉連補選，全勤紀錄保持中。」、「同理可證，如果支持慣老闆，以後老闆砍你獎金，你就沒什麼好說嘴不爽」、「就是要投下神聖一票」、「原本也打算不出門投票，後來想想，為什麼要讓別人來決定自己的未來？」

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