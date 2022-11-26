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天氣晴朗助攻 雲林投票所人潮踴躍估投票率高

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣天氣晴朗，氣溫25度，不少民眾一大早就出門準備投票。記者陳苡葳／攝影
2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣天氣晴朗，氣溫25度，不少民眾一大早就出門準備投票。記者陳苡葳／攝影

2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣天氣晴朗，氣溫25度，不少民眾一大早就出門準備投票，部分投票所門口還大排長龍，雲林縣選委會表示投票率高，下午可能還會有一波投票高峰，至目前為止全縣617個投票所秩序良好，無違規情事，今日投票時間到下午4點止，提醒民眾安排時間前往投票。

雲林縣選票分別有縣長（淺黃色）、縣議員（白色）、鄉鎮市長（金黃色）、鄉鎮市民代表（淺紅色）、村里長（白色），18歲公民憲法修正案複決公投票（白色）共6張，所有選票今日開放投票前運抵各投開票所。

33歲陳姓斗六市民因今日另有行程，一早8時許就與妹妹一同出門至施瓜寮社區投票，未料現場已有20多位民眾等候，約等半小時才順利進入投票所內，她說，事前知道選票有很多張，已先閱讀選舉公報做功課，不過投票時還是花5分鐘用印、檢查，但選票顏色很好區分，過程還算順利。

雲林縣選舉人數，縣長有55萬9273人，縣議員6選區共55萬8880人（第1選區12萬5373人，第2選區7萬8434人，第3選區11萬1385人，第4選區7萬8213人，第5選區9萬306人，第6選區7萬5169人），18歲公民憲法修正案之複決公投案56萬614人。

選委會表示，全縣617個投開票所，今天上午8時至下午4時開放投票，民眾請攜帶身分證、印章及投票通知單前往投票，手機則需關機或暫放戶外；因應防疫規定，民眾進入投票所需戴口罩，配合量體溫、手部消毒等防護措施。

北港王姓鎮民今早至武德宮投票所投票時，拉開投票區布簾發現桌面有1張空白選票未被帶走，當下立即向選務人員反應，對此選委會也說明，該票會由選務人員另外封存，列屬「已領未投票」包封繳回。

2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣天氣晴朗，氣溫25度，不少民眾一大早就出門準備投票，部分投票所門口還大排長龍。記者陳苡葳／攝影
2022地方公職人員選舉今天投票，雲林縣天氣晴朗，氣溫25度，不少民眾一大早就出門準備投票，部分投票所門口還大排長龍。記者陳苡葳／攝影

2022大選 投票

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