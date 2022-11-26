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議員選舉／新北第五選區（板橋）李婉鈺、山田摩衣拚21搶9

聯合新聞網／ 綜合報導

2022九合一大選於今(26)日舉行，新北第五選區（板橋）共有21位候選人，分別為1號國民黨林國春、2號國民黨劉美芳、3號國民黨曾煥嘉、4號民眾黨吳達偉、5號無黨王淑慧、6號民進黨戴瑋姍、7號時代力量彭盛韶、8號國民黨周勝考、9號無黨顏維勲、10號小歐盟張淑惠、11號無黨李婉鈺、12號無黨郭柏成、13號中國和平統一黨陳玉鳳、14號國民黨葉元之、15號民進黨山田摩衣、16號民進黨黃俊哲、17號無黨阮橋本、18號民進黨黃淑君、19號無黨張家維、20號無盟廖裕德、21號民進黨石一佑。

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新北第三選區多達21位候選人一同搶奪9名席次，創下板橋區的歷史紀錄，藍綠陣營各推派5人，小黨有5人，剩餘6人均為無黨。國民黨此番除了葉元之外，另外4名候選人皆有2屆以上的選舉經驗，但周勝考、曾煥嘉二人先前分別捲入遠雄弊案、詐領助理費案，可能產生不利因素；民進黨則以新秀居多，如石一佑、山田摩衣均為首次參選，年初老將王淑慧又因涉貪判刑遭民進黨停權兩年，故脫黨以無黨身分參選，導致綠營票源被瓜分，讓第三勢力機會大增，像是致力於農會、辦學的無黨候選人廖裕德，以及曾任兩屆議員的李婉鈺都被看好成為黑馬。

開票時間自今（26）日下午4時開始，《聯合新聞網》即時開票，帶您一起掌握新北第五選區最即時開票資訊

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