議員選舉／台北第五選區（中正、萬華）吳沛憶、徐立信、吳志剛拚18搶8

2022年九合一選舉今天（26日）舉行，台北市第五選區共有18名候選人，分別為1號民進黨劉耀仁、2號無黨郭智亭、3號國民黨鍾小平、4號民進黨吳沛憶、5號無黨徐立信、6號國民黨吳志剛、7號動保黨曾琳詒、8號民眾黨吳怡萱、9號民進黨邵維倫、10號無黨李有宜、11號新黨張榮法、12號國民黨應曉薇、13號綠黨李菁琪、14號無黨王麒傑、15號無黨陳樹霖、16號國民黨郭昭巖、17號民進黨洪婉臻、18號無黨呂增塔。

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台北市議員第五選區選情激烈，呈現「18搶8」局面，扣除第八選區（山地原住民）的3搶1，是台北市議員當選率最低的選區。本次選舉國民黨和民進黨在台北市第五選區各提名4人、民眾黨、動保黨、新黨、綠黨各提名1人，另有6名無黨籍參選人。民進黨籍的吳沛憶主打認真、清新形象，號稱中正萬華第一女戰將；無黨籍候選人徐立信是律師出身，他以親民作風爭取選民認同；吳志剛則是前國民黨主席吳伯雄之子，端出政績盼能繼續替中正、萬華區服務，3人本屆都要爭取連任。

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