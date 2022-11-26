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議員選舉／台北第四選區（中山、大同）王世堅、柳采葳、陳怡君、葉林傳拚13搶8

聯合新聞網／ 綜合報導

2022九合一大選於今（26）日舉行，台北市議員第四選區（中山、大同）共有13位候選人，分別為1號民進黨的陳怡君、2號國民黨的高世俊、3號新黨的林婕麗、4號無黨籍的林亮君、5號國民黨的陳炳甫、6號民進黨的王世堅、7號小歐盟的連紹傑、8號國民黨的柳采葳、9號國民黨的葉林傳、10號民進黨的顏若芳、11號時代力量的徐千淳、12號民進黨的梁文傑、13號民眾黨的林珍羽。

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台北市議員第四選區選情激戰，呈現「13人搶8席」的狀況，今年國民黨在這區提名4人、民進黨4人、無黨籍、民眾黨、時代力量、新黨及小歐盟各1人。除了現任議員陳炳甫、王世堅、林亮君、葉林傳、梁文傑、陳怡君積極爭取連任，國民黨的柳采葳、高世俊、民進黨的顏若芳、民眾黨的林珍羽、新黨的林婕麗、時代力量的徐千淳及小歐盟的連紹傑也加入參選，整體戰況非常激烈。

開票時間自今（26）日下午4時開始，《聯合新聞網》即時開票，帶您一起掌握新北第八選區最即時開票資訊

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