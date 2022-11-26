議員選舉／台北第六選區（大安、文山）苗博雅、林穎孟、楊植斗、趙怡翔拚27搶13

2022年九合一選舉今天（26日）舉行，台北第六選區（大安、文山）共有27名候選人，為本屆台北市席次、參選人最多的選區。候選人分別為1號民眾黨張幸松、2號無黨張四維、3號時代力量林泓泰、4號無黨曾獻瑩、5號民進黨王閔生、6號動保黨華珮君、7號無黨鄭淑娟、8號民進黨詹晉鑒、9號國民黨高揚凱、10號國民黨李柏毅、11號無黨蘇恆、12號新黨林岳龍、13號民進黨趙怡翔、14號民眾黨張志豪、15號國民黨鍾沛君、16號無黨徐正文、17號國民黨徐弘庭、18號國民黨王欣儀、19號社民黨苗博雅、20號國民黨陳錦祥、21號無黨林穎孟、22號民進黨簡舒培、23號無黨林元敏、24號臺灣人民共產黨鄭建炘、25號國民黨耿葳、26號國民黨楊植斗、27號民進黨陳聖文。

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台北市議員第六選區一直以來都是兵家必爭之地，該地雖然有13席，但參選人數高達27人。今年國民黨在台北市第六選區提名8人、民進黨5人、民眾黨2人、時代力量、新黨、社民黨、動保黨和臺灣人民共產黨各提1人，另有多名無黨籍參選人，選情勢必相當激烈。苗博雅、林穎孟都是網友熱議的話題人物；楊植斗則代表藍軍年輕世代，堅決不掛任何選舉看板，以街講方式爭取選民認同；民進黨「口譯哥」趙怡翔則是號稱第六選區唯一具有國際外交經歷的議員，期盼在藍營票倉殺出一條血路。

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