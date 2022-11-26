查詢議員選舉結果／台北第二選區（內湖、南港）國民黨李彥秀衝第一高票

2022九合一選舉於今（26）日舉行，台北市議員第二選區（內湖、南港）共有13位候選人，分別為1號時代力量陳志明、2號新黨劉榮之、3號民進黨江志銘、4號國民黨李明賢、5號國民黨吳世正、6號民進黨王孝維、7號民眾黨陳宥丞、8號民進黨何孟樺、9號台灣基進黨吳欣岱、10號民進黨李建昌、11號國民黨闕枚莎、12號國民黨游淑慧、13號國民黨李彥秀。

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台北市議員第二選區選情激戰，呈現「13人選9席」的狀況，今年民進黨在這區提名4人、國民黨5人、民眾黨1人，時代力量、新黨、台灣基進黨各1人。今年該選區現任議員中，除國民黨籍的陳義洲不再加入連任選舉，其他原6名現任議員都再角逐參戰，與其他7位候選人，一起爭取共9席議員之位，戰況十分激烈。

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台北第二選區（內湖、南港）議員當選者依票數高低如下：

李彥秀（國民黨） 陳宥丞（民眾黨） 游淑慧（國民黨） 李明賢（國民黨） 何孟樺（民進黨） 闕枚莎（國民黨） 王孝維（民進黨） 李建昌（民進黨） 吳世正（國民黨）

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