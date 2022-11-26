議員選舉／新北第三選區（新莊）戴湘儀、陳世軒拚17搶7

2022九合一大選於今(26)日舉行，新北第三選區（新莊）共有17位候選人，分別為1號無黨張志宏、2號國民黨黃聖超、3號無黨陳炫銘、4號無黨邱吉均、6號無黨許明偉、7號無黨郭岱軒、8號民眾黨陳世軒、9號國民黨蔡健棠、10號民進黨林秉宥、11號小歐盟何語蓉、12號國民黨蔣根煌、13號無黨陳科名、14號民進黨翁震州、15號民進黨鍾宏仁、16號時代力量吳香君、17號無黨陳聰吉、18號國民黨戴湘儀。

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新北第三選區為「17搶7」的競爭局面，國民黨4名，民進黨3名，小黨3名，無黨則多達7名。先前因民進黨5號候選人何淑峯遭褫奪公權，綠營減損一名戰將，其選票可能分散給其餘候選人，加上該選區僅有3位女候選人，婦女保障名額最終落在誰手上也是關注焦點；另外，民眾黨力推新人陳世軒，其父為國民黨現任新北市議員陳明義，新北議會是否會誕生史上第一對父子檔備受關注。

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