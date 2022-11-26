議員選舉／台北第三選區（松山、信義）吳蕚洋、徐巧芯、許淑華、王鴻薇16搶9

2022九合一大選於今（26）日舉行，台北市議員第三選區(松山區、信義區)共有16位候選人，分別為1號新黨的郭榮先、2號民進黨的張文潔、3號民進黨的許家蓓、4號無黨籍的吳蕚洋、5號時代力量的林柏勛、6號民眾黨的楊寶楨、7號無黨籍的洪士奇、8號國民黨的秦慧珠、9號國民黨的詹為元、10號無黨籍的高毓安、11號國民黨的徐巧芯、12號國民黨的戴錫欽、13號民進黨的許淑華、14號國民黨的王鴻薇、15號無黨籍的吳崢、16號民進黨洪健益。

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台北市議員第三選區選情激戰，呈現「16人搶9席」的狀況，今年國民黨在這區提名5人、民進黨4人、無黨籍4人，民眾黨、時代力量以及新黨各1人。除了現任議員戴錫欽、徐巧芯、許淑華、王鴻薇、秦慧珠、洪健益、許家蓓積極爭取連任，國民黨的詹為元、民進黨的張文潔、無黨籍吳蕚洋、吳崢、高毓安、洪士奇、民眾黨的楊寶楨、新黨的郭榮先及時代力量的林柏勛也加入參選，整體戰況非常激烈。

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