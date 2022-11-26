議員選舉／台北第一選區（北投、士林）黃瀞瑩、陳思宇、林瑞圖、侯漢廷拚25搶12

2022九合一大選於今（26）日舉行，台北市議員第三選區(松山區、信義區)共有16位候選人，分別為1號新黨的郭榮先、2號民進黨的張文潔、3號民進黨的許家蓓、4號無黨籍的吳蕚洋、5號時代力量的林柏勛、6號民眾黨的楊寶楨、7號無黨籍的洪士奇、8號國民黨的秦慧珠、9號國民黨的詹為元、10號無黨籍的高毓安、11號國民黨的徐巧芯、12號國民黨的戴錫欽、13號民進黨的許淑華、14號國民黨的王鴻薇、15號無黨籍的吳崢、16號民進黨洪健益。

2022-11-26 09:40