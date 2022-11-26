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議員選舉／台北第一選區（北投、士林）黃瀞瑩、陳思宇、林瑞圖、侯漢廷拚25搶12

聯合新聞網／ 綜合報導

2022九合一選舉於今（26）日舉行，台北市議員第一選區（北投、士林）共有25位候選人，分別為1號民進黨林延鳳、2號民進黨陳賢蔚、3號無黨籍李光輝、4號國民黨林杏兒、5號國民黨汪志冰、6號民進黨林世宗、7號國民黨蘇陳重文、8號時代力量劉仕傑、9號民進黨陳慈慧、10號民進黨鍾佩玲、11號新黨侯漢廷、12號無黨籍郝淑薏、13號民眾黨黃瀞瑩、14號無黨籍林瑞圖、15號民眾黨陳思宇、16號無黨籍張渝江、17號無黨籍林志穎、18號共和黨鄭穎隆、19號金力黨王郁揚、20號國民黨張斯綱、21號無黨籍蘇府庭、22號無黨籍黃郁芬、23號無黨籍楊靜宇、24號中國國家社會主義勞工黨項豪、25號無黨籍陳政忠。

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台北市議員第一選區選情激戰，呈現「25人搶12席」的狀況，今年民進黨在這區提名5人、國民黨4人、民眾黨2人、無黨籍9人，時代力量、新黨、共和黨、金力黨，及中國國家社會主義勞工黨各1人。今年該選區現任議員中，除無黨籍的陳重銘不再加入連任選舉，其他11位現任議員都再角逐參戰，與其他14位首次參與該選區議員選舉的新面孔一起爭取共12席議員之位，可說戰況相當激烈。

開票時間自今（26）日下午4時開始，《聯合新聞網》即時開票，帶您一起掌握台北市第一選區最即時開票資訊

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