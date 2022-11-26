議員選舉／嘉義市第一選區（東區） 退休高中老師林瑞霞、顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節拚18搶10

2022九合一大選於今（26）日舉行，嘉義市議員第一選區（東區）共有18位候選人，分別為1號無黨林瑞霞、2號台灣團結聯盟蔡永泉、3號無黨張榮藏、4號國民黨陳家平、5號國民黨傅大偉、6號民進黨黃盈智、7號無黨郭文居、8號民進黨凌子楚、9號國民黨梁樹綸、10號國民黨郭定緯、11號民進黨黃露慧、12號民眾黨林昱孜、13號國民黨張敏琪、14號無黨顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節、15號無黨吳家慧、16號基進黨翁渙瑤、17號無黨李奕德、18號無黨戴寧。

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嘉義市議員第一選區選情激戰，呈現「18人搶10席」的狀況，今年這區候選人有無黨籍7人、國民黨5人、民進黨3人，台灣團結聯盟、民眾黨、基進黨各1人。除了現任議員積極爭取連任、68歲嘉義高中退休老師林瑞霞第七次參選、電競直播主「Molly翎熹」改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」首次投入參選，其餘老牌議員也都深耕地方已久，整體戰況非常激烈。

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