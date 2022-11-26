議員選舉／高雄第十選區（前鎮、小港）陳致中、陳麗娜拚17搶8

2022九合一大選於今(26)日舉行，高雄第十選區（前鎮、小港）共有17位候選人，分別為1號左翼聯盟顏坤泉、2號無黨朱挺玗、3號民進黨鄭光峰、4號民進黨黃雍琇、5號民進黨陳致中、6號無黨余宗熹、7號國民黨曾麗燕、8號小歐盟于仙玲、9號基進黨黃敬雅、10號民進黨黃彥毓、11號台聯吳銘賜、12號國民黨蔡武宏、13號時代力量湯茹婷、14號國民黨陳麗娜、15號國民黨陳識明、16號無盟李順進、17號無黨蔡媽福。

高雄第十選區競爭激烈，由17位候選人一同角逐8名席次。民進黨不僅手握前總統陳水扁之子陳致中和多名老將，也派出政治素人黃雍琇參選；基進黨候選人黃敬雅也是一名政治新人，她曾在復興航空擔任空姐，同時也是復興空難的倖存者，加上同選區5連霸的國民黨議員陳麗娜過去也是空姐，讓兩人即將上演的空姐PK戰成為焦點之一；另一位朝5連霸邁進的國民黨議員曾麗燕，綽號「阿姑」，是高雄市議會現任議長，她自2006年投入議員選舉長達16年，此次續拚連任，為高雄選戰再添競爭態勢。

開票時間自今（26）日下午4時開始，《聯合新聞網》即時開票，帶您一起掌握高雄第十選區最即時開票資訊！