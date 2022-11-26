議員選舉／高雄第九選區（鳳山）黃捷、李雨蓁拚15搶8

2022九合一大選於今(26)日舉行，高雄第九選區（鳳山）共有15位候選人，分別為1號基進黨李雨蓁、2號無黨羅章譽、3號國民黨李雅靜、4號國民黨鍾易仲、5號民眾黨陳妙真、6號國民黨劉德林、7號國民黨鄭安秝、8號無黨黃捷、9號民進黨陳慧文、10號無黨廖國誌、11號民進黨蘇致榮、12號民進黨林智鴻、13號時代力量顧崇德、14號無黨徐尚賢、15號民進黨張漢忠。

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此次高雄第九選區由15位候選人爭奪8名席次，其中無黨候選人黃捷人氣領先，本屆她力拚連任，透過參與同志大遊行吸引年輕人選票；台灣基進黨候選人李雨蓁的聲勢也不容小覷，她祭出「百場街講」凸顯自己的認真態度；至於藍綠兩黨主要派出現任議員爭取連任，並力推新人，如藍營有23歲即當選「全國最年輕」議員的鄭安秝，綠營則推派前高雄市議員蘇炎城兒子、壘球國手蘇致榮，競爭相當激烈。

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