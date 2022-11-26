議員選舉／桃園第一選區（桃園區） 鄉民女神黃瓊慧、于北辰拚27搶12

2022九合一大選於今（26）日舉行，桃園市議員第一選區（桃園區）共有27位候選人，分別為1號基進黨藍士博、2號民眾黨黃成峻、3號時代力量簡智翔、4號無黨袁慧心、5號國民黨黃婉如、6號國民黨凌濤、7號國民黨林政賢、8號無黨連俊男、9號國民黨詹江村、10號民進黨朱智菁、11號無黨彭沛妤、12號無黨黃進仕、13號無黨呂儀恬、14號民進黨余信憲、15號無黨于北辰、16號國民黨陳美梅、17號民進黨李光達、18號小民參政歐巴桑聯盟沈佩玲、19號民進黨黃家齊、20號無黨陳品杰、21號國民黨李曉鐘、22號民進黨李柏瑟、23號無黨張凱翔、24號無黨羅岳峰、25號無黨官正平、26號民進黨黃瓊慧、27號國民黨張碩芳。

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桃園市議員第一選區選情激戰，呈現「27人搶12席」的狀況，其中還高達18名新人。今年國民黨在桃園第一選區提名7人、民進黨6人、基進黨1人、時力、小民參政歐巴桑聯盟各提1人，加上無黨籍數名強棒候選人，整體戰況非常激烈。「qn黃拉結」本名黃瓊慧，曾經獲得PTT風雲人物第1名，父親黃景熙是從政近20年的民進黨籍議員，她努力爭取從父親手中接棒的機會；以無黨籍參選的前國民黨黃復興桃園黨部主委于北辰，也是該選區聲量相當高的候選人，他積極拜票爭取淺藍、淺綠，以及無特定立場選民的支持。

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