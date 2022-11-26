議員選舉／新北第八選區（樹林、鶯歌、土城、三峽） 卓冠廷、江怡臻拚17搶10

2022九合一大選於今（26）日舉行，新北議員第八選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）共有17位候選人，分別為1號民進黨彭一書、2號國民黨江怡臻、3號國民黨黃永昌、4號勞動黨王正、5號民眾黨張昭隆、6號國民黨洪佳君、7號無黨蘇泓欽、8號民進黨曾進益、9號無黨歐金獅、10號民進黨高乃芸、11號民進黨廖宜琨、12號國民黨呂家愷、13號無黨陳世榮、14號國民黨林金結、15號民進黨林銘仁、16號無黨簡元泰、17號民進黨卓冠廷。

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新北議員第八選區選情激戰，呈現「17人搶10席」的狀況，今年民進黨在這區提名6人、國民黨5人、無黨籍4人，民眾黨以及勞動黨各1人。除了現任議員江怡臻積極爭取連任、民進黨新人卓冠廷返鄉參選，其餘老牌議員也都深耕地方已久，整體戰況非常激烈。

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