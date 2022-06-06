專訪／回歸初念 暖⼼綠意三部曲

【本文由 OPEN 編輯部撰寫】

翻閱易寬設計團隊的作品，始終漫溢絲絲入扣的暖意，尤其是近期陸續發布的三個商空、辦公室作品——《Fascino Coffee》、《辦公室》、《大謙牙醫》，空間中藉由綠意植栽的點綴，予人明媚春光氣息，於疫情的當下，著實呈現療癒、質樸之感。 易寬設計 張華騫 設計總監 笑說，「作品散發的純粹感，或許跟我自己的個性有關係。」OPEN 團隊經過兩年的時間，又再度與張總監對話，並透過此次專題，大談「暖心綠意三部曲」的背後故事！

（圖）作品《Fascino Coffee》保留空間中的歷史文化，將再生及質樸延續下去，予以大眾不同的用餐體驗。

融合室內外景色

對於作品總是展現自然純粹氛圍，張總監表示，其實跟自己個性有關係，加上在外面跑來跑去時，看的東西越多，自然而然就會覺得「自然純粹」是一個日久彌新的東西，你可以看他很久時間，不像人為東西太多一下子就膩。「我們做裝修的時候，都會去評估應該要做怎麼樣的調性。」張總監說，「好比設計網紅店，我會抓準現在年輕人的喜好打造，並在裡面加入一點自然的東西，從中取得平衡，成為場域吸睛的地方。」此外，「借景」便是近期發布三個綠意作品的共通特色，他表示，如果案子外面景色不錯，就會「借景」進來， 設計還是要與周圍景色融為一體，或者利用自然的植栽擺放，除了有放大空間視覺的效果，也使得在城市裡不會這麼突兀。

（圖）以天然混凝土的樓板展現的《辦公室》作品，加上灰色調及溫潤木皮的加乘，顯現大自然質樸感受。

暖心綠意三部曲

張總監接續以《辦公室》、《Fascino Coffee》、《大謙牙醫》作品為例，首先是位在台中重劃區的《辦公室》，場域於質樸的氛圍中，呈現科技未來感，帶出企業永續環保的綠色理念，設計上以原建物的混凝土樓板調性為視覺效果，並點綴淺色木質跟墨綠色大理石，同時運用透明玻璃隔間、線性燈條堆疊及綠色植栽擺放，營造舒適辦公空間。

而位於彰化的《大謙牙醫》，是一棟五六十年的老建物，當初設計時，便以商空為發想，營造一個放鬆場域，好似咖啡廳、圖書館閱讀的空間，除了選擇木質，也使用清水模色彩搭配玻璃磚，形塑暖意及豐富的變化，消除病人看病的緊張不安；場域選擇大地色彩呈現，搭配慵懶的沙發，且由空間中心處設置的 「一顆樹木」為焦點，張總監說，「那棵樹我們選用芭樂的樹幹，經過研究後發現，芭樂樹上的枝幹表現比較多曲折的樣態，符合我們想要的畫面。」

（圖）作品《大謙牙醫》考量所在地點及使用者的分布，因此營造一處溫暖的醫療場域，並利用樹木植栽加上光線進駐，營造安定的氛圍。

有溫度的空間設計

同為老屋建物的《Fascino Coffee》，因為是兩棟不同年代的房子，結構材質上有著不同的使用，透過易寬設計團隊的建築師評估，必須使用鋼梁補強，去支撐建物力量，且為了呈現空間的乾淨整齊，將其中一棟的樓板挖空，串連一二樓空間，並以海洋為咖啡廳主題。

張總監指出，「當我們在定調時，就想起了沈浸大海的感覺，不僅塗抹海水藍於 建物外觀，也於老鐵花窗牆面，噴漆漸層藍，再於樓層打通處，藉由泡泡燈跟天花板的金屬波浪板裝飾，呈現潛水於海底，往上看天空的迷人景緻，通往二樓處旁的拱形通道，則有海洋隧道感受，令人一同深陷藍調情懷」，而場域的二樓樓梯旁，設置一顆吸引注目的大樹，使賓客得以在此拍照打卡，且利用大量的玻璃磚，導引光線進駐，形塑暖意的空間。

（圖）作品《Fascino Coffee》為海洋主題發想設計，並以歷史復古的建材穿梭現代，使人流連深陷於此。

再續自然純粹

張總監表示，「我很怕作品沒有溫度，所以在設計前，都會去研讀背後的人文風情，像是《Fascino Coffee》保留了舊有窗戶及抿石子建材，展演歷史歲月的存在，又或是《AULON Concept》就是呈現澳洲跟英國的意象，點綴一些反骨的裝飾，將主要精神一定要注入其中，給予客人不同的視覺觀感。」

當張總監被問及這兩年的心境變化時，他緩緩地回答道，「隨著年紀增長，會越來越慢，你會看往以前，你說反省、回顧也好，可是年紀到了就是會這樣，我的初衷一直也沒變。」他說，「我仍然還是很喜歡挑戰，比如《大謙牙醫》診所，是我自己積極爭取規劃，雖然當初面對很多法令規則，但還是把它完美呈現，或者未來有靈骨塔設計也願意承接，因為我依舊一樣喜歡突破。」

電話那頭親切、平易近人的話感依舊清晰，始終帶給暖意感受的 易寬設計 張華騫 設計總監 於此次專訪，不僅帶來新作的嶄新設計想法，也從中領會作品散發的純粹氣質，以及個性上的沉穩安定之心；在這紛擾的世界，讓自己的心靜下來，就會想的更多，期待易寬設計於未來，露出更多以此信念之下的突破之作！

設計總監 張華騫

設計總監介紹

僑光科技大學企管碩士

建築物室內裝修專業設計、施工技術人員

具20餘年的設計及工程經驗，擅長於動線序列、機能安排、配合環境，以各種素材詮釋其適合的空間比例。

公司簡介

VASTE，法文中譯為寬廣遼闊，我們期許以此心念，廣涵所有空間需求，循著流動的時光、變易的風景，在有限的量體條件內，創造寬舒尺度與理想生活，藉次打開無限的設計想像，實踐為歷久彌新的美學場域。

我們不隨波逐流，也並不依然故我，

我們反應空間本質，卻也注重細節呈現。

以專業同理的視角，豐富多元的經驗，

力求跳脫既有的思維框架，應合每一位屋主對空間的需求和嚮往。

與此同時，我們也不斷汲取新的美學養分、鑽研設計工法，

於適切劃設的動線格局中，發揮場域的最大特性，

揉合自然光影、色彩材料和實用機能，從而演繹「人」與「空間」之間的和諧關係。

設計理念

設計是「生活本質」與「美學見地」的總和

「空間」——情感的積累與生活的堆疊空間透由人的進駐，而有了對話與互動，進而承載記憶，伴隨時光刻劃出生活的軌跡，賦予新的意義。

「設計」——美感的實現與機能的滿足 設計是傾聽、剖析與整合的過程，藉由細微的觀察、耐心的梳理，將動線格局、材質色調、美感機能一併收攏，與之落實在空間內，貼近人心、扣人心弦。

「風格」——品味的呈現與性格的陳述空間風格源自於使用者的性格，場域氛圍來自使用者的品味詮釋，它沒有既定的模子，也不會有相同的輪廓，我們希望如實呈現自然的樣貌和真切的靈魂。

OPEN Design 動能開啟傳媒