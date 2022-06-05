專訪／混搭比例心法 奠定雙贏品牌基石

【本文由OPEN編輯部撰寫】

清新雅緻的北歐住宅、古色古香的懷舊茶館、機能便利的現代辦公室，種種風格迥異的空間設計作品，皆出自 八寶空間美學 品牌之手！聚集多位耕耘業界已久的設計師，以堅實的經驗基礎，替客戶打造出多樣化的家宅與商空，透過本次專訪，八寶空間美學將分享公司的發展沿革，娓娓道來展露頭角前的心路歷程。

八寶空間美學

擁有多位業界歷練豐富的室內設計師，激盪發展出多元創意，細數作品裡的古調情懷《松菸誠品恆之茶居》、典雅雋永的《寧靜》、繽紛多彩的《柚子花花》、 簡潔明亮的《淺嚐》，團隊創造的各式特色空間，將千百種人生故事融入設計，帶來精彩多樣的風貌。

（圖）八寶空間美學作品《寧靜》

步步腳印 踏實展露鋒芒

2016年，八寶空間美學的創辦人吳冠佑踏上接案之路，他從作業彈性的工作室起家，陸續集結更多理念相似的業界成員，成為一支臥虎藏龍的團隊。短短數年，八寶空間美學藉著廣納各式類型的建案，紮實累積品牌名聲，逐步開拓客源，令「八寶空間美學」品牌躍然眾人視野。

「我們遇到的困難，也是所有公司初期的共同困難，在沒有太多資源的情況下，要自行拓展人脈和客源。」回顧往昔創業艱辛，團隊展現出坦然的態度，不吝分享走來的步步腳印，他們表示，「不去限制自己的案件項目、或是能發揮的風格，珍惜每個客戶，站在他們的角度設想。」八寶美學空間以客戶的需求為導向，輔以對美感的堅持、深厚的設計功底，回應業主交付的信任，令品牌逐步成長茁壯，堅毅地在業界站穩腳步。

（圖）八寶空間美學作品《松菸誠品恆之茶居》

全面服務 掌握箇中細節

團隊中的設計師們都有多年的業界經驗，於是八寶的經營理念，就是讓各設計師獨立作業，從接洽、了解需求、報價到維護，都是與客戶一對一協調，第一時間回應每位客戶內心獨特的需要，使對方充分理解設計規劃。

這份堅持也反映在與工班的密切合作，各專案設計師都能自行選擇配合的工班，得到默契十足的後盾，掌握全面的工程細節，「人都有習慣的工作方式，和熟識的工班共事，能減少磨合的時間成本。」

八寶空間美學向我們介紹，商空作品《松菸誠品恆之茶居》，就是與工班合作完美的作品。商店位於藝文氣息濃厚的「誠品生活松菸店」，當時團隊需在一個月內完成項目執行，面對商場複雜的工程條件、人來人往等種種挑戰，最後透過業主、設計師、工班，三方人合，發揮最大的時間效益，共同完成人文薈萃、美食飄香的理想場域。

（圖）八寶空間美學作品《淺嚐》

比例原則 定義自我風格

「設計美感是一件很主觀的事情，每個人擅長的領域，會吸引到特定的客群。」八寶空間美學坦言，自身也有偏好的美學，但良好的設計，終得依靠設計師與客戶密切協調，從中擦出新的火花，雙贏正是他們替自我定義的風格，「我們不會那麼精細的去區隔風格，所以作品常有混搭的情形。」

八寶空間美學的作品經常洋溢北歐、現代、日式的氣息，走簡約明亮的路線，進一步詢問，團隊如何嫻熟掌握這些風格？進而換來四字心法「比例原則」；八寶空間美學透過比例安排留白，調和各種材質紋理、顏色漸層的配置，將空間營造成客戶心中的模樣。

近期的商空作品《淺嚐》，八寶除了延續一貫的清新北歐風貌，也配合業主經營的化學行業，特別著重在實驗室的溫濕度管控；透過工期中不斷討論，更替業主規劃了檔案室區域，妥善存放實驗成果、表單，展現出美學與機能並重的專業態度。

（圖）八寶空間美學作品《柚子花花》

秉持初衷 展望未來潮流

銘記過去，八寶也不忘為科技新浪潮做好準備。團隊和我們分享，於實務嘗試「即時渲染軟體」，讓客戶以第一人稱視角，參考身在建物內部的情況，未來則想往AR/VR的方向發展，期許能帶給客戶更加身歷其境的體驗。

「對我們來說，最重要的就是做好自己的設計，讓顧客感到滿意。」八寶空間美學懷抱初衷，持續前行，由北朝中南部區域拓張業務版圖，並期許能在住宅外的商空，更加大放異彩，與客戶共同創造雙贏。

「將心比心，替客戶創造的空間，也是自身願意置身的場域。」八寶空間美學 一路走來，服務由私人住宅拓展至商業空間，與時俱進將新科技融入業務，始終保持著最簡單的信念「堅持專業，創造雙贏」，不斷突破自我，以韌性面對時代與專業的各式挑戰，未來必定精彩可期！

OPEN Design 動能開啟傳媒